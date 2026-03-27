Minele în derivă din Marea Neagră încaieră Ambasada Rusiei și MApN. Rușii arată cu degetul spre Ucraina

Mine în derivă în Marea Neagră. Foto: Facebook MApN

MApN și Ambasada Rusiei se contrazic fără menajamente pe tema minelor în derivă din Marea Neagră. Mărul discordiei este proveniența minelor în derivă din Marea Neagră. Federația Rusă transmite că este vorba de culpa Ucrainei, însă autoritățile române acuză o tentativă de falsificare a realității. 

Ambadasa Rusiei neagă orice legătură cu minele

Ambasada Rusiei la București (foto)susține că minele nu au nicio legătură cu această țară, relatează Mediafax.

„În legătură cu declarația Ministrului Apărării naționale al României, făcută în cadrul unui interviu din 25 martie 2026, potrivit căreia România are experiență în, Ambasada Rusiei la București ar dori să facă următoarea precizare. Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiștii Ministerului apărării.

Astfel, încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate produse în prima jumătate a secolului XX au fost instalate de forțele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi.

  • „Din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre și în strâmtoarea Bosfor”, au mai transmis reprezentanții Ambasadei Rusiei.

MApN acuză tentative de falsificare a realității

În replică, vineri dimineață, Ministerul Apărării Naționale a făcut o serie de precizări în legătură cu aceste declarații.

„Situația creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au la origine exclusiv acțiunile Federației Ruse împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina, fapt bine cunoscut de reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la București”, a transmis MApN pe Facebook.

Potrivit reprezentanților ministerului, încercările repetate de a distrage atenția opiniei publice de la cauzele evidente ale amenințărilor de la Marea Neagră sunt doar probe ale intenției Federației Ruse de a distorsiona realitatea.

AUTORUL RECOMANDĂ

Moscova îi răspunde lui Miruță. „Minele marine din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană”

Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS BNS transmite premierului Bolojan propuneri pentru implementarea ordonanţei Programului SAFE
12:37
BNS transmite premierului Bolojan propuneri pentru implementarea ordonanţei Programului SAFE
FLASH NEWS Medicii vor putea citi analizele de tip CT și RMN de la distanță. Ministrul Sănătății a semnat ordinul care digitalizează radiologia
12:32
Medicii vor putea citi analizele de tip CT și RMN de la distanță. Ministrul Sănătății a semnat ordinul care digitalizează radiologia
VIDEO Ion Cristoiu: Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona
12:31
Ion Cristoiu: Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona
EVENIMENT 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Mesajul premierului Republicii Moldova: Malurile Prutului sunt tot mai aproape
12:28
108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Mesajul premierului Republicii Moldova: Malurile Prutului sunt tot mai aproape
ECONOMIE Pensiile cresc, dar beneficiarii sunt tot mai puțini. Câți pensionari a pierdut România în 2025 și care este valoarea pensiei medii
12:06
Pensiile cresc, dar beneficiarii sunt tot mai puțini. Câți pensionari a pierdut România în 2025 și care este valoarea pensiei medii
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
„Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a trecut prin două violuri și a rămas paraplegică, a fost eutanasiată
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Elevii cu venituri mici nu sunt încurajați spre cariere creative, considerate „riscante”, arată un raport
RĂZBOI Războiul din Golf escaladează la nivel alarmant: Iran a atacat capitala Arabiei Saudite și două porturi din Kuweit
12:49
Războiul din Golf escaladează la nivel alarmant: Iran a atacat capitala Arabiei Saudite și două porturi din Kuweit
PODCAST ALTCEVA Acesta e medicamentul-minune pe care îl subestimăm! Anca Mazilu demontează cele mai frecvente mituri despre somn
12:38
Acesta e medicamentul-minune pe care îl subestimăm! Anca Mazilu demontează cele mai frecvente mituri despre somn
Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare”. Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement
12:38
Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare”. Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement
ENERGIE De la începutul războiului din Iran, Rusia face peste 700 mil. de $ pe zi din vânzarea de petrol și gaze. Dar Ucraina nu stă degeaba și-i sabotează veniturile lui Putin
12:37
De la începutul războiului din Iran, Rusia face peste 700 mil. de $ pe zi din vânzarea de petrol și gaze. Dar Ucraina nu stă degeaba și-i sabotează veniturile lui Putin
CONTROVERSĂ Avertismentul liderului european cel mai apropiat de Trump: Războiul cu Iranul poate provoca o recesiune mai gravă decât pandemia de Covid-19
11:40
Avertismentul liderului european cel mai apropiat de Trump: Războiul cu Iranul poate provoca o recesiune mai gravă decât pandemia de Covid-19
FINANCIAR Trump devine primul președinte american în exercițiu cu propria semnătură pe bancnote, a anunțat Trezoreria SUA
11:38
Trump devine primul președinte american în exercițiu cu propria semnătură pe bancnote, a anunțat Trezoreria SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe