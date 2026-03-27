MApN și Ambasada Rusiei se contrazic fără menajamente pe tema minelor în derivă din Marea Neagră. Mărul discordiei este proveniența minelor în derivă din Marea Neagră. Federația Rusă transmite că este vorba de culpa Ucrainei, însă autoritățile române acuză o tentativă de falsificare a realității.

Ambadasa Rusiei neagă orice legătură cu minele

Ambasada Rusiei la București (foto)susține că minele nu au nicio legătură cu această țară, relatează Mediafax.

„În legătură cu declarația Ministrului Apărării naționale al României, făcută în cadrul unui interviu din 25 martie 2026, potrivit căreia România are experiență în, Ambasada Rusiei la București ar dori să facă următoarea precizare. Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiștii Ministerului apărării.

Astfel, încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate produse în prima jumătate a secolului XX au fost instalate de forțele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi.

„Din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre și în strâmtoarea Bosfor”, au mai transmis reprezentanții Ambasadei Rusiei.

MApN acuză tentative de falsificare a realității

În replică, vineri dimineață, Ministerul Apărării Naționale a făcut o serie de precizări în legătură cu aceste declarații.

„Situația creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au la origine exclusiv acțiunile Federației Ruse împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina, fapt bine cunoscut de reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la București”, a transmis MApN pe Facebook.

Potrivit reprezentanților ministerului, încercările repetate de a distrage atenția opiniei publice de la cauzele evidente ale amenințărilor de la Marea Neagră sunt doar probe ale intenției Federației Ruse de a distorsiona realitatea.

