Tragedia de la Midia: Se fac pregătiri pentru ridicarea navei de pe fundul mării și continuă operațiunea de căutare a marinarilor dispăruți

Bianca Dogaru
Luni dimineață, reprezentanții Midia Marine Terminal au anunțat începerea procedurilor oficiale pentru ridicarea la suprafață a navei scufundate miercuri în Marea Neagră. În același timp, autoritățile speră ca vremea să permită reluarea căutărilor pentru cei trei marinari care sunt în continuare dispăruți, operațiune coordonată de Forțele Navale și Agenția de Salvare a Vieții pe Mare.

”MMT continuă să depună toate eforturile pentru susţinerea operaţiunilor de recuperare a colegilor dispăruţi, desfăşurate de instituţiile abilitate prin MRCC (ANR, ARSVOM, Forţele Navale Române). Conform prognozelor meteo, sunt şanse mari ca aceste operaţiuni să fie reluate în cursul zilei de astăzi. În acelaşi timp, compania a iniţiat procedurile de ranfluare a epavei (ridicarea de pe fundul mării a unei nave scufundate), în baza informării primite din partea Autorităţii Navale Române – Căpitănia Portului Constanţa Zona Midia. Compania va desfăşura operaţiunea de ranfluare a epavei remorcherului cât mai curând posibil”, au transmis, luni, reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Deoarece compania care deținea remorcherul nu are utilajele necesare pentru o astfel de manevră dificilă, s-au început deja discuții cu firme specializate. Experții analizează doua soluții principale: fie folosirea unei macarale plutitoare uriașe care să ridice epava din apă, fie utilizarea unor flotoare speciale, un fel de baloane uriașe cu aer care se prind de corpul navei pentru a o scoate la lumină. Toate aceste acțiuni se vor desfășura sub supravegherea procurorilor care anchetează cazul.

”Totodată, au fost iniţiate discuţii cu doi operatori autorizaţi şi au fost propuse mai multe soluţii, inclusiv recuperarea epavei cu ajutorul unei macarale plutitoare sau folosirea unor flotoare speciale care să ridice nava. Facem menţiunea că Midia Marine Terminal nu are capacitatea tehnică să execute astfel de operaţiuni. Orice operaţiune va fi realizată în linie cu acordurile primite din partea procurorilor de caz, iar firma terţă responsabilă pentru operaţiune se va supune total instrucţiunilor emise de autorităţi”, au mai precizat reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Accidentul s-a produs miercuri, la opt kilometri de țărm, în timp ce remorcherul ajuta un tanc petrolier uriaș să acosteze. Totul s-a întâmplat extrem de repde, după ce echipajul a anunțat prin radio că motoarele s-au oprit brusc. În doar câteva secunde, nava s-a răsturnat și s-a scufundat în poziție verticală, cu chila în sus. Din cei cinci membri ai echipajului, toți cetățeni români, doi au fost găsiți decedați, iar ceilalți trei sunt căutați de atunci.

