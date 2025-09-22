Prima pagină » Actualitate » Mingea la CCR. PRESIUNI enorme din coaliție pentru a trece legea pensiilor magistraților. ”Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere!”

Mingea la CCR. PRESIUNI enorme din coaliție pentru a trece legea pensiilor magistraților. ”Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere!”

22 sept. 2025, 12:56, Actualitate
Mingea la CCR. PRESIUNI enorme din coaliție pentru a trece legea pensiilor magistraților. ''Ciocu' mic, că acum noi suntem la putere!''

Pensiile magistraților agită apele, un membru CSM acuzând presiuni grave din partea coaliției asupra CCR datorită mizei. Miercuri, Curtea va da verdictul în cazul legii pensiilor magistraților în forma gândită de Guvernul Bolojan.

Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii  (CSM) acuză, luni, o ”presiune directă şi inadmisibilă” asupra Curţii Constituţionale, după ultimele declaraţii ale unor lideri USR.

Judecătorii CCR au fost excluși de la aplicarea reformei pensiilor magistraților

„Declaraţiile recente prin care liderii unui partid din coaliţia de guvernare atrag public atenţia judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiţi de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă şi inadmisibilă asupra Curţii. Astfel de afirmaţii, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunţe asupra unei legi promovate de coaliţie – lege marcată de vădite vicii de neconstituţionalitate – pun sub semnul întrebării respectul pentru independenţa justiţiei şi pentru principiile statului de drept”, a scris, luni, pe Facebook, judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Acesta remarcă, în aceeaşi postare, că judecătorii CCR au fost excluşi de la aplicarea noii reforme de modificare a conditiilor de pensionare a magistraţilor.

„Premierul a declarat că, dacă legea privind modificarea statutului magistraţilor cade la CCR, Guvernul poate pleca, nemaiavând legitimitate pentru a promova alte reforme. Liderul unuia dintre partidele din coaliţia de guvernare a afirmat că, dacă legea pică la CCR, tot Guvernul trebuie să plece, iar revolta populară ar fi justificată. Dacă toate acestea puteau fi puse pe seama disperării, ca încercări de a securiza o decizie favorabilă pe un act normativ vădit neconstituţional, dar prezentat drept cel mai important scop al acestui Guvern, noile declaraţii spun ceva mai grav.

Judecător CSM: Nici măcar nu ne mai chinuim să mimăm democrația

„Aceasta spune că nu mai există limite, că nici măcar nu ne mai chinuim să păstrăm nişte aparenţe, să mimăm democraţia. Pare că încercăm din răsputeri să dovedim că retrogradarea democraţiei din România în 2024 de la Democraţie Defectuoasă la Regim Hibrid a fost nedreaptă. Ne dorim să arătăm că noi putem mai mult de atât, că trebuia să fim retrogradaţi până jos de tot, la Regim Autoritar. Facem totul pe faţă, la vedere, oricât de ilegal, imoral, autoritar, despotic ar fi, pentru simplul fapt că putem. Şi aşa se explică probabil de ce ajungem să ne mirăm ingenuu de indignarea produsă când afirmăm că am dat mită, chiar şi de subzistenţă. Pentru că acum noi suntem la putere, deci oricine altcineva (inclusiv poporul, care într-o mai mare sau mai mică măsură ne-a votat) ciocu’ mic!”, a mai scris Ene.

Coaliția pune batista pe țambal

Pe de altă parte, ministrul Economiei, Radu Miruţă, asigură că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului sunt constituţionale din punctul de vedere al Guvernului.

„Acest Guvern a analizat foarte bine dacă pentru conţinutul acestui pachet 2 există susţinere juridică sau nu. În interpretarea Guvernului, aceste pachete, din pachetul 2, mini-pachete, că au fost vreo 5-4 atacate, sunt constituţionale. Altfel, judecătorii Curţii Constituţionale sunt şi ei emanaţia unor decizii politice în România. Modul în care este compusă Curtea Constituţională este la propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, a Senatului, cumva dintr-o aceeaşi parte cu echipa guvernamentală. PSD, PNL, UDMR sunt cei care au propus până acum judecători la Curtea Costituţională. Logica ar fi să fie convergente deciziile Guvernului cu deciziile Curţii Constituţionale pe acest pachet 2, cu mini-pachetele subsecvente”, a declarat Miruţă, duminică seară, la Digi 24.

O poziție similară are și preşedintele USR, Dominic Fritz. În 8 septembrie, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la Curtea Constituţională, atunci legitimitatea acestui guvern dispare.

