Pensiile magistraților agită apele, un membru CSM acuzând presiuni grave din partea coaliției asupra CCR datorită mizei. Miercuri, Curtea va da verdictul în cazul legii pensiilor magistraților în forma gândită de Guvernul Bolojan.
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) acuză, luni, o ”presiune directă şi inadmisibilă” asupra Curţii Constituţionale, după ultimele declaraţii ale unor lideri USR.
„Declaraţiile recente prin care liderii unui partid din coaliţia de guvernare atrag public atenţia judecătorilor CCR, reamintindu-le că au fost numiţi de actuala majoritate, reprezintă o presiune directă şi inadmisibilă asupra Curţii. Astfel de afirmaţii, lansate cu doar câteva zile înainte ca judecătorii CCR să se pronunţe asupra unei legi promovate de coaliţie – lege marcată de vădite vicii de neconstituţionalitate – pun sub semnul întrebării respectul pentru independenţa justiţiei şi pentru principiile statului de drept”, a scris, luni, pe Facebook, judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
Acesta remarcă, în aceeaşi postare, că judecătorii CCR au fost excluşi de la aplicarea noii reforme de modificare a conditiilor de pensionare a magistraţilor.
„Premierul a declarat că, dacă legea privind modificarea statutului magistraţilor cade la CCR, Guvernul poate pleca, nemaiavând legitimitate pentru a promova alte reforme. Liderul unuia dintre partidele din coaliţia de guvernare a afirmat că, dacă legea pică la CCR, tot Guvernul trebuie să plece, iar revolta populară ar fi justificată. Dacă toate acestea puteau fi puse pe seama disperării, ca încercări de a securiza o decizie favorabilă pe un act normativ vădit neconstituţional, dar prezentat drept cel mai important scop al acestui Guvern, noile declaraţii spun ceva mai grav.
Pe de altă parte, ministrul Economiei, Radu Miruţă, asigură că legile din al doilea pachet pentru reducerea deficitului sunt constituţionale din punctul de vedere al Guvernului.
„Acest Guvern a analizat foarte bine dacă pentru conţinutul acestui pachet 2 există susţinere juridică sau nu. În interpretarea Guvernului, aceste pachete, din pachetul 2, mini-pachete, că au fost vreo 5-4 atacate, sunt constituţionale. Altfel, judecătorii Curţii Constituţionale sunt şi ei emanaţia unor decizii politice în România. Modul în care este compusă Curtea Constituţională este la propunerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, a Senatului, cumva dintr-o aceeaşi parte cu echipa guvernamentală. PSD, PNL, UDMR sunt cei care au propus până acum judecători la Curtea Costituţională. Logica ar fi să fie convergente deciziile Guvernului cu deciziile Curţii Constituţionale pe acest pachet 2, cu mini-pachetele subsecvente”, a declarat Miruţă, duminică seară, la Digi 24.
O poziție similară are și preşedintele USR, Dominic Fritz. În 8 septembrie, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că, dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la Curtea Constituţională, atunci legitimitatea acestui guvern dispare.
RECOMANDĂRILE AUTORULUI
Ion Cristoiu: „Premierul Ilie Bolojan șantajează CCR în chestiunea Legii privind pensiile magistraților”
România cheltuie miliarde de lei pentru pensiile speciale. Adrian Codîrlașu: „Datoria statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB”