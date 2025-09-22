Subiectul legii privind pensiile de serviciu ale magistraților este analizat de Ion Cristoiu în ultima „pastilă” jurnalistică, de luni, 22 septembrie. În opinia sa, „premierul Ilie Bolojan șantajează CCR” cu acest subiect.

Miercuri, modificările Guvernului Bolojan aduse legii privind pensiile de serviciu ale magistraților vor fi pe masa judecătorilor Curții Constituționale.

O lege trecută prin asumarea răspunderii

Ion Cristoiu consideră că premierul Ilie Bolojan pune presiune pe judecătorii CCR printr-un „șantaj politic” legat de soarta guvernului.

Cristoiu a reamintit că legea pensiilor pentru magistrați a fost adoptată prin procedura asumării răspunderii de către Executiv, metodă pe care a calificat-o drept „o șmecherie politică” menită să forțeze trecerea unor acte normative.

„Miercuri, 24 septembrie 2025, Curtea Constituțională a României dezbate contestația depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților. Pentru a înțelege ce se va întâmpla, să reamintim că în România funcționează o instituție numită Curtea Constituțională… e cea care a anulat alegerile și care are drept misiune să controleze, să verifice constituționalitatea unor legi trecute prin Parlament”, afirmă Ion Cristoiu.

„În cazul legii privind pensiile magistraților, Înalta Curte de Casație și Justiție a depus o sesizare în care acuză că se încalcă principiul statului de drept, al independenței justiției și mai ales că se nesocotesc prevederilor cu privire la condițiile în care Executivul își poate asuma răspunderea.

Reamintesc că această lege a fost trecută prin Parlament după principiul gâștei… prin apă, prin asumarea răspunderii. Asumarea râspunderii este o formă, cum să zic, ciudată, ca să nu spun iresponsabilă. Trecerea unei legi prin Parlament… vii în fața Parlamentului, prezinți legi… și dacă nu treceți legea, atunci cade guvernul. Deci, nu se discută legea, ci se discută dacă guvernul poate să cadă sau nu.

Până acum, această escrocherie a fost folosită de două ori, deja. Deși această coaliție de guvernare are majoritatea, a fost folosită apelându-se la șantaj.

Deputaților coaliției din diferitele partide care alcătuiesc coaliția de guvernare li s-a pus în față următoarea situație – votează o moțiune de cenzură conștienți că legea este aberantă, că încalcă Constituția, că în procesul de aplicare va fi un dezastru. Dar, în acel moment, cade guvernul și dacă pică guvernul, pică guvernul lor.

Și mă rog, poate să ducă la alegeri anticipate, instabilitate bla, bla, bla.

Sau nu votează moțiunea de cenzură, trece această lege aiuritoare, e salvat guvernul, dar nu e salvată realitatea”.

Lucrurile ar trebui să fie simple

„Lucrurile ar trebui să fie simple”, crede Ion Cristoiu, care explică:

„CCR se întunește și verifică acuzațiile aduse în secizare, adică, practic, verifică dacă legia este constituțională sau nu. Nu e constituțională, o respinge și nu e nicio problemă, nu e nici prima, nici ultima lege respinsă.

Însă, aripa USR a coaliției, care are doi lideri – pe, Ilie Bolojan, premierul, el este USR-ist, dar și pe Dominic Fritz -, amenință cu demisia guvernului, cu plecarea, cu căderea guvernulului, dacă legea pică la CCR.

Este clar un șantaj”.