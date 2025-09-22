Ministerul Educației, în ALERTĂ după mesajele de amenințare primite de școli și spitale: „Siguranţa în şcoală trebuie să fie prioritară”

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat luni că monitorizează permanent situația mesajelor de amenințare primite pe adresele de e-mail ale unor școli, grădinițe și spitale din întreaga țară. Reprezentanții ministerului sunt în contact direct cu anchetatorii, inclusiv cu Poliția Română și Direcția Siguranță Școlară și cer unităților de învățământ să aplice cu strictețe regulile de acces.

„Siguranţa în şcoală, atât a copiilor, cât şi a personalului, trebuie să fie prioritară”, au transmis, luni, reprezentanţii MInisterului educaţiei şi Cercetării.

Conducerea școlilor trebuie să colaboreze cu autoritățile locale și Poliția Locală pentru securizarea perimetrului școlar și să comunice cu elevii și părinții pentru menținerea unui climat de calm și echilibru.

Mesajul de amenințare, trimis anonim de o persoană care se autointitulează „Angela”, promitea violență în unități de învățământ și spitale și a provocat panică în mai multe instituții din București și județele Mureș, Cluj și Prahova. Surse au declarat că e-mailul ar fi fost trimis de pe un IP din străinătate.

„De asemenea, facem un apel către personalul din unităţile de învăţământ – directori, profesori – ca, dacă se impune, să comunice cu elevii şi părinţii, pentru a menţine în şcoală un climat de calm si echilibru. Informaţii privind evoluţia investigaţiei vor fi comunicate de instituţiile care au competenţă în acest sens”, au mai transmis reprezentanţii ministerului.

Ministerul Educației a subliniat că informațiile despre evoluția investigației vor fi comunicate de instituțiile competente, iar toate măsurile de siguranță trebuie respectate pentru prevenirea oricărui incident.