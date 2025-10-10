Ministerul Mediului arată că în România au căzut „precipitații record”. 140 l/mp în București, iar la Giurgiu, s-a ajuns la aproape 200 l/mp

Cantităţi de precipitaţii fără precedent au fost înregistrate în ultima perioadă, anunță Ministerul Mediului, iar Bucureştiul a depăşit maximele absolute ale lunii octombrie – 139,4 l/mp la staţiile Băneasa şi Filaret / 193 l/mp în Giurgiu.

Ministerul Mediului a transmis vineri un comunicat prin care face cunoscut faptul că Ciclonul Barbara a atras asupra României „cantități record de precipitații”.

”În perioada 5–8 octombrie 2025, România a fost afectată de ciclonul mediteranean ”Barbara”, format deasupra Mării Ionice şi deplasat ulterior pe o traiectorie transbalcanică. Sistemul a adus un aport consistent de umiditate şi a determinat cantităţi record de precipitaţii, în special în sudul şi sud-estul ţării. În Bucureşti, au fost atinse sau depăşite maximele absolute ale lunii octombrie”, transmite Ministerul Mediului.

Astfel, la staţia Băneasa s-au înregistrat 139,4 l/mp, peste recordul anterior de 131,8 l/mp. La Filaret, s-au acumulat 139,4 l/mp, apropiat de maxima istorică de 143,3 l/mp, în timp ce la Afumaţi, cu 130,8 l/mp, a fost depăşit recordul de 130,4 l/mp.

”La nivel regional, cele mai ridicate valori au fost înregistrate în sudul Munteniei şi Dobrogea de vest, unde cantităţile au depăşit frecvent 150 l/mp. Cel mai mare nivel raportat a fost la staţia meteorologică Giurgiu, cu 193 l/mp”.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor subliniază că avertizările meteorologice emise în aceste zile au fost justificate şi necesare. Scopul lor este protejarea populaţiei și a infrastructurii în fața unor fenomene rare şi periculoase.

Contestarea nefondată a datelor ştiinţifice riscă să reducă eficienţa sistemului de alertare şi să pună vieţi în pericol, iar echipele din teren au confirmat prin acțiunile întreprinse amploarea fenomenului, mai este subliniat în comunicatul transmis.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Apele Române anunță că pe mai multe râuri din Constanța au fost depășite cotele de PERICOL. Care este situația în Capitală

Vremea se schimbă radical. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. „Se va resimți chiar de azi, destul de timid”