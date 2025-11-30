Prima pagină » Actualitate » Miniștrii Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan urcă în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie. Cine a coborât semnificativ

30 nov. 2025, 23:50, Actualitate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, alături de cel al Energiei, Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 (de pe locul 4) și respectiv 4 (de pe locul 8) în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie, conform Barometrului vizibilității miniștrilor.

Miniștrii Mediului (Diana Buzoianu) și cel al Educației (Daniel David), în schimb, pierd mai multe poziții, în timp ce cinci miniștri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.

Top 10 – Barometrul vizibilității miniștrilor pe luna octombrie:

  • Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilității, cu peste 32.000 apariții în presa scrisă și online – dar mai puține decât în luna septembrie.
  • Pe locul al doilea se află ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, care urcă de pe locul 4, urmat de ministrul demisionar al Apărării Ionuț Moșteanu, care se menține pe locul al treilea.
  • Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, urcă de pe poziția a 8-a în septembrie pe poziția a patra, urmat de ministrul de Externe Oana Țoiu, care urcă de pe locul 6.
  • Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se menține pe locul 7.
  • Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, coboară de pe locul 5 pe locul 8, în timp ce ministrul Educației, Daniel David, coboară de pe locul 2 pe locul 9.
  • Ministrul Economiei, Radu Miruță, se menține pe locul 10.

Cinci miniștri se regăsesc în intervalul 1.000 – 2.000 de mențiuni, în ordinea descrescătoare a numărului de apariții: ministrul Dezvoltării Cseke Attila, ministrul Investițiilor Europene Dragoș Pîslaru, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Justiției Radu Marinescu, ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

Cinci membri ai Guvernului, sub 1.000 de mențiuni:

Cinci membri ai Guvernului au sub 1.000 de mențiuni în presa scrisă și online în octombrie: vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, și vicepremierul Marian Neacșu.

Barometrul vizibilității miniștrilor este o analiză realizată de News.ro și de Agenția de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise și online, care reflectă implicarea miniștrilor în evenimentele publice majore din luna octombrie.

Potrivit sursei citate, Rogobete a fost în centrul dezbaterii după tragedia de la clinica stomatologică și a propus mutarea intervențiilor cu anestezie generală în spitale publice, în timp ce Ivan a gestionat criza Petrotel Lukoil și sancțiunile internaționale, ceea ce explică creșterea semnificativă a vizibilității lor mediatice.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan

