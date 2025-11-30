Miniștrii Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan urcă în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie. Cine a coborât semnificativ

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, alături de cel al Energiei, Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 (de pe locul 4) și respectiv 4 (de pe locul 8) în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie, conform Barometrului vizibilității miniștrilor.
Miniștrii Mediului (Diana Buzoianu) și cel al Educației (Daniel David), în schimb, pierd mai multe poziții, în timp ce cinci miniștri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.
Cinci miniștri se regăsesc în intervalul 1.000 – 2.000 de mențiuni, în ordinea descrescătoare a numărului de apariții: ministrul Dezvoltării Cseke Attila, ministrul Investițiilor Europene Dragoș Pîslaru, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Justiției Radu Marinescu, ministrul de Interne Cătălin Predoiu.
Cinci membri ai Guvernului au sub 1.000 de mențiuni în presa scrisă și online în octombrie: vicepremierul Tanczos Barna, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, și vicepremierul Marian Neacșu.
Barometrul vizibilității miniștrilor este o analiză realizată de News.ro și de Agenția de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise și online, care reflectă implicarea miniștrilor în evenimentele publice majore din luna octombrie.
Potrivit sursei citate, Rogobete a fost în centrul dezbaterii după tragedia de la clinica stomatologică și a propus mutarea intervențiilor cu anestezie generală în spitale publice, în timp ce Ivan a gestionat criza Petrotel Lukoil și sancțiunile internaționale, ceea ce explică creșterea semnificativă a vizibilității lor mediatice.