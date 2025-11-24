Prima pagină » Sănătate » Ministrul Sănătății anunță schimbări radicale la secțiile ATI din spitale: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”

Ministrul Sănătății anunță schimbări radicale la secțiile ATI din spitale: „Măsuri concrete în urma tragediilor din ultima perioadă”

Ruxandra Radulescu
25 nov. 2025, 00:50, Sănătate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat luni seară, la emisiunea Prim Plan, de la TVR Info, despre proiectul supus dezbaterii publice care modifică regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI.

Alexandru Rogobete a precizat că secțiile de Terapie Intensive vor avea parte de e o echipă medicală multidisciplinară, iar aceste secții vor fi clasificate pe categorii în funcție de complexitatea serviciilor medicale pe care le oferă pacienților aflați în stare critică.

„Clasificarea în trei categorii, dacă doriți, vine să sprijine, în primul rând, pacientul. Pentru că vom avea secții de anestezie, terapie intensivă de categoria 1, adică cele mai performante, categoria 2 și categoria 3. Această clasificare se face, în primul rând, ținând cont de specialitățile adiacente care sunt disponibile în unitatea sanitară.

Cu cât spitalul oferă servicii mai complexe, cu atât secția de terapie intensivă va fi de nivel mai înalt pentru că poate acoperi toată multidisciplinaritatea, de care un pacient critic are nevoie.

Apoi, infrastructura disponibilă în secția respectivă de terapie intensivă. Cu cât secția de terapia intensivă are mai multe echipamente complexe, care pot susține funcțiile vitale pe un timp mai îndelungat și cu o complexitate mai crescută, ele sunt de categorie mai înaltă.

Acum, normativul de personal a fost adaptat, o dată cu această modificare legislativă, în sensul în care în echipa ATI-ului, pentru că la ATI nu este vorba de un om sau de doi sau de trei, este vorba de o echipă multidisciplinară.

Există resurse pentru a putea asigura ridicarea standardelor atât de necesare. Sunt măsuri concrete pe care am decis să le luăm în urma tragediilor pe care le-am văzut în ultima perioadă, de la Iași la Constanța, Clinica de Stomatologie se reglementează, inclusiv, anestezia în afara spitalului, practic în cabinetele private. Normativul de infrastructură, minimul de echipamente necesare este acum mult mai clar și mai strict”, a conchis ministrul Sănătății.

