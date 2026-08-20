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Ucraina reacționează după incidentul cu drona din România, aproape de Neptun Deep: ”Rusia testează tot mai des hotărârea NATO”

Elena Popescu
Ucraina reacționează după incidentul cu drona din România, aproape de Neptun Deep: ”Rusia testează tot mai des hotărârea NATO”
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Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a reacționat după incidentele în care drone rusești au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României în noaptea de 20 august. Politicianul a afirmat că Rusia testează tot mai des hotărârea NATO și a partenerilor săi.

Sybiha a subliniat că, în timpul atacului nocturn asupra Ucrainei, Rusia a încălcat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova și al României și, de asemenea, ”a lovit un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova”, notează Pravda.

”Acestea nu sunt cazuri izolate. Ele fac parte din atacurile teroriste deliberate și sistematice ale Rusiei. Statul agresor testează din ce în ce mai des hotărârea NATO și a partenerilor săi, încălcând suveranitatea statelor vecine și extinzând în mod deliberat riscurile asociate războiului său mult dincolo de granițele Ucrainei”, a spus ministrul ucrainean.

Ministrul ucrainean a precizat că, împreună cu omologii săi din Republica Moldova și România, Mihai Popșoi și Oana Țoiu, va continua să coordoneze îndeaproape acțiunile și să lucreze ”pentru un răspuns regional mai ferm și mai eficient la încercările cinice ale Rusiei de a extinde războiul pe care l-a declanșat”.

Potrivit lui Sybiha, aceste probleme vor fi discutate și la viitorul summit al ”Triunghiului de la Odesa”, cu scopul consolidării securității regionale, protejării infrastructurii critice și asigurării faptului că acțiunile ilegale ale Rusiei vor avea consecințe.

Incidente pe bandă rulantă în ultimele 24 de ore

O dronă a pătruns joi dimineață în spațiul aerian al României și s-a prăbușit lângă Grindu, în județul Tulcea. La impact a izbucnit un incendiu. MApN a ridicat două avioane F-18.

De asemenea, o dronă militară de tip Shahed-136 a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Reoublivii Moldova, joi dimineață, și a fost monitorizată de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale. Aparatul a intrat dinspre Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, drona a fost detectată joi, 20 august, la ora 3.16. Aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre localitatea Cotlovina, regiunea Reni, Ucraina, și s-a deplasat în direcția satului Etulia, din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia.

O altă dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a anunțat că incidentul a avut loc astăzi, 20 august, la 80 de mile est de Constanța.

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