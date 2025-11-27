Bolojan, gata să îi tragă la răspundere pe făptașii din Hidroelectrica: „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a dispus începerea unei anchete în legătură cu faptul că Hidroelectrica ar fi furnizat mai mulți ani la rând energie electrică gratuită unor societăți comerciale și instituții religioase, confirmă premierul Ilie Bolojan. „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”, spune premierul.

„Mă îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe funcții își bat joc de banul public. Dacă aceste aspecte sunt reale, fiecare dintre cei care au făcut astfel de lucruri, trebuie să răspundă pentru ce-au făcut. Ministrul Energiei ne-a comunicat că va trimite Corpul de Control ca să verifice dacă aceste lucruri sunt reale”, spune premierul.

Apoi revenim tot la măsurile impuse de premier atunci „când a fost pe orice funcție publică” – a impus reguli clare și simple, și așa, „portița de abuz se închide”.

„Aici e o problemă de sisteme, pe care, atunci când am fost pe orice funcție publică, nu am tolerat-o niciodată, și dacă am realizat ceva în sensul unei discipline financiare peste tot – a fost că am încercat să impun reguli cât se poate de clare și de simple, și apoi să urmăresc ca ele să fie respectate. Dacă se întâmplă aceste lucruri, orice portiță de abuz se închide și oamenii treptat își schimbă comportamentele”, declară Bolojan.

Sursa video: Digi24

RECOMANDAREA AUTORULUI

Eșec la recrutarea șefilor Hidroelectrica. Gândul a dezvăluit că recrutarea capilor Hidro, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, a fost lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul

Ilie Bolojan își caută scuze în scandalul jurnaliștilor: „N-am văzut ce s-a întâmplat”

Ilie Bolojan, primele declarații despre scandalul diplomelor în care e implicat Ionuț Moșteanu: „Eu nu lucrez cu CV-uri” / „I-am spus capul sus”