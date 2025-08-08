Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că „România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, în contextul amenințărilor hibride

„România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine și se alătură astfel partenerilor săi din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, transmite ministrul de Externe, Oana Țoiu.

În contextul amenințărilor hibride sub formă de sabotaj sau atacuri cibernetice, România se alătură țărilor care aderă la Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală.

”Ca ţară situată la Marea Neagră şi care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, spune ministrul MAE.

Declaraţia drept scop alinierea acţiunilor concrete care vizează protejarea infrastructurilor vitale. Acesta a fost și unul dintre subiectele discutate ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şi secretarul de stat al SUA Marco Rubio, în cursul săptămânii trecute.

România rămâne angajată în protejarea infrastructurii critice și în promovarea unei strategii coerente pentru securitatea regională şi globală în fața noilor provocări digitale și geopolitice, spun și reprezentanții MAE.

”Aceste demersuri sunt cu atât mai necesare cu cât România vizează dezvoltarea şi finalizarea unor proiecte energetice de anvergură în viitorul apropiat, a căror implementare va contribui la diminuarea dependenţei energetice a României, dar şi a Uniunii Europene şi a altor state din regiunea extinsă a Mării Negre”, subliniază MAE.

Protecţia infrastructurii submarine critice reprezintă o prioritate la nivel internaţional, iar România a fost și va continua să fie un participant activ în eforturile de protejare a acestor structuri, în cadrul NATO și al Uniunii Europene, la Marea Neagră.

Acțiuni care se vor manifesta fie direct, fie prin inițiative conexe, de genul Counteraction Measure Task Group, alături de Turcia şi Bulgaria, cu scopul identificării şi neutralizării minelor în derivă în Marea Neagră.

