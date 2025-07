Ministrul de Finanțe scrie că se văd deja efectele noului pachetul fiscal/Alexandru Nazare: „ROBOR sub 7%. Pentru prima dată, după prezidențiale”

Ministrul de Finanțe a remarcat, într-o postare pe facebook, că se văd deja efectele benefice ale aplicării noului pachet de măsuri fiscale. În primul rând că ROBOR(n.r. rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci) a atins un procent de 7%, pentru prima dată după prezidențiale.

„Vești bune pe piețele financiare pentru România!” scrie ministrul Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, România se împrumută deja la o dobândă mult mai mică.

„Față de finalul zilei de marți, 1 iulie, România se împrumută mai ieftin cu aproximativ 3 până la 15 bps, semn că măsurile privind majorările de taxe și impozite pentru reducerea deficitului sunt acceptate de către investitori.

Costurile de împrumut au scăzut semnificativ, iată:

Titlurile în lei: -3 / -15 bps, scăderi mai mari la maturități >4 ani

Euroobligațiuni în EUR: -20 / -35 bps, cele pe >5 ani coboară și mai mult

Euroobligațiuni în USD: -15 / -30 bps

ROBOR 3 M a revenit sub 7%, la 6,99% (prima dată din mai)

Anunțul pachetului de măsuri are deja un impact semnificativ în piețe. La licitațiile de astăzi, pe piața internă, am anunțat o sumă de 800 milioane lei și am avut o cerere de aproximativ 5 ori mai mare, mai ales pentru scadența mai lungă de 9 ani.

Randamentele la care am emis sunt sub piața secundară cu aproximativ 5-10 bps, în condițiile în care am adjudecat aproximativ 3 mld lei”, a subliniat ministrul Nazare.