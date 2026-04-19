Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, sare în apărarea lui Ilie Bolojan. Acesta îi aşează la picioare toate cele 10 miliarde de euro pe care România le are de luat prin PNRR, la 31 august 2026.

Însă, ceea ce este cel mai important este „cineva care știe că o reformă nu se face nici la TV și nici pe TikTok”, scrie Pîslaru, pe facebook.

„Omul care poate gestiona acest efort este Ilie Bolojan. Este Bolojan prim-ministrul perfect? Cu siguranță că nu și nu există așa ceva nicăieri în lume. Dar este omul care găsește soluții, nu scuze. Care reformează, nu amână. Care este responsabil și nu minte.”

Pîslaru se poziţionează spate în spate cu Bolojan şi cere: „Hai să lăsăm lumina aprinsă!”

„Îl susțin în totalitate pe Ilie Bolojan. Aleg să ducem la capăt PNRR-ul. Hai să lăsăm lumina aprinsă. Pentru România onestă.”

Adrian Câciu aruncă bomba: „Sunt deja ca şi pierdute 5 miliarde euro din cele 10 rămase de luat. Renunțaţi la Bolojan”

România încă așteaptă decizia Comisiei Europene în legătură cu pensiile speciale. Ce spune ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru