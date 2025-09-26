Munca nedeclarată (la negru) a devenit un fenomen care aduce prejudicii majore atât bugetului de stat, cât şi drepturilor sociale ale angajaţilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a luat atitudine după ce un număr alarmant de mare de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti.

În opinia ministrului Muncii, amenda maximă aplicată de doar 200.000 lei, aşa prevede legislaţia actuală, este mult prea puţin dacă se țintește cu adevărat descurajarea abuzurilor.

Florin Manole despre Pachetul 2. Se prevede creșterea amenzilor pentru munca la negru

Florin Manole observă că în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru.

”530 de oameni, găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. Aceasta nu este doar o cifră, ci dovada că munca nedeclarată în anumite sectoare noi de activitate este destul de mare. Pentru o asemenea situaţie gravă, amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că aşa prevede legislaţia actuală. Este mult prea puţin pentru a descuraja abuzurile. Tocmai de aceea, în pachetul 2 de modificări legislative, coaliţia a propus creşterea amenzilor pentru munca la negru”, a notat ministrul Muncii, pe Facebook.

Florin Manole mai arată că a discutat recent, la o dezbatere BNS despre munca pe platforme, despre cât de important este ca oamenii să aibă parte de drepturi clare şi protecţie reală. ”Iată că discuţia a fost confirmată de realitate”, adaugă ministrul.

CONTEXT

Inspecţia Muncii a anunţat, vineri, un record de muncă nedeclarată identificată la o singură companie de curierat din Bucureşti. Astfel, 530 de persoane au fost depistate lucrând „la negru” într-o singură zi.

În cadrul verificărilor vizând respectarea legislaţiei muncii, efectuate pe 23 septembrie, inspectorii ITM Bucureşti au identificat un număr record de persoane care prestau muncă nedeclarată, se arată în comunicatul oficial. Pentru fapta de muncă nedeclarată, operatorul economic a fost sancţionat cu amenzi în valoare totală de 200.000 de lei.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Românii muncesc mai mult și sunt plătiți mai prost decât alți europeni, confirmă biroul de statistică al Uniunii Europene

Simona Bucura-Oprescu: Salariile și pensiile DECENTE sunt condiționate de eliminarea muncii la negru