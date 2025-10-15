Ministrul Nazare a început programul oficial, în SUA: „Transmitem partenerilor americani un mesaj clar”

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, anunță din SUA că a început deja să lucreze pentru România, în cadrul vizitei pe care o întreprinde zilele acestea, la Washington, pentru a doua oară.

Nazare a avut deja o primă întâlnire cu reprezentantul pentru Parteneriate Globale al președintelui Donald Trump, Paolo Zampolli și cu trezorierul SUA, Brandon Beach.

„O nouă vizită în Statele Unite: am început programul oficial la Washington cu o întâlnire specială cu reprezentantul Preşedintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach. Doi parteneri de dialog conectați direct la deciziile strategice de investiții ale Statelor Unite, cu care am discutat despre oportunitățile pe care le oferă economia României. Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregătită pentru noi investiții, care să asigure creştere şi competitivitate economică”, a transmis Nazare, pe facebook.

Acesta a postat și o fotografie cu cei doi oficiali SUA, pe care au realizat-o chiar în fața unui perete pe care era pictat chipul lui Donald Trump.

