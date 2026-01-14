Ministrul Radu Miruță a explicat de ce schimbă SPP cu STB: “Câteodată prefer să fac asta”

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a fost luat la întrebări de protestatarul Marian Ceauşescu de ce nu merge cu maşina SPP şi preferă STB.

Ministrul Miruţă spune că merge uneori acasă cu autobuzul 336, care are ca rută Complex Comercial Apusului până la Piaţa Mihail Kogălniceanu. Într-una dintre cele 15 staţii de pe traseu mai coboară, așadar, câteodată ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Întrebat de Marian Ceauşescu de ce preferă transportul public în locul celui oferit de Serviciul de Protecţie şi Pază, aşa cum cere protocolul în cazul demnitarilor, Miruţă a spus că şi „colegii de la SPP sunt oameni”.

„Marian Ceauşescu: De ce nu ai maşina ministerului SPP; după ce ţi-ai terminat munca? De ce nu mergi cu maşina SPP? Radu Miruţă: Că şi colegii de la SPP sunt oameni şi pentru că eu le cer câteodată când e foarte târziu să se ducă şi ei la familia lor, la copiii lor, că nici pe mine nu m-a făcut mama în maşină SPP şi nu mi se întâmplă nimic dacă iau 336 până unde stau eu. Marian Ceuşescu:Dar când erai ministrul Economiei mergeai foarte des cu STB. De ce? Radu Miruţă: Merg foarte mult şi cu colegii de la SPP. Sunt momente şi momente care ţin de programul meu şi câteodată prefer să fac asta.”

