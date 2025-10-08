Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență

„Este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate!”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în exclusivitate pentru Gândul. Reacția ministrului vine după ce șeful Consiliului Județean Iași a repus în funcție vechea conducere a unității medicale unde au murit 7 copii.

La numai o săptămână de la moartea copiilor infectați cu nosocomiale de la Iași, conducerea CJ Iași a organizat și o conferință de presă în care, președintele consiliului județean, Costel Alexe, a relatat că pe planurile ATI figurează acele chiuvete care, în realitate, nu există.

Episod care l-a umplut de revoltă pe ministrul Rogobete. Acesta a și scris pe Facebook o postare în care spune că, practic, Costel Alexe se autodenunță când face asemenea afirmații.

„Am urmărit acum, târziu, declarațiile făcute la Consiliul Județean Iași și trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinți public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare și chiuvete în fiecare salon ATI și să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul? Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo. Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților. Ne mai jucăm mult de-a politica pe viața oamenilor? Refuz să accept ca pacienții și medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice. Nu personalul medical trebuie să fie tras la răspundere, ci cei care au girat și validat astfel de nereguli. Responsabilitatea nu se pasează, ci se asumă!”

„Sunt fără cuvinte”

Miercuri, însă, după aflarea veștii că șefii CJ Iași au repus în funcție vechea conducere a spitalului din Iași, ignorând cu desăvârșire directivele ministerului, Alexandru Rogobete a declarat, pentru Gândul.

„Este o inconștiență administrativă cum n-am mai văzut niciunde. Doamna respectivă trebuia demisă din orice funcție de conducere din acel spital, așa cum am solicitat. Faptul că președintele consiliului județean a ales s-o mențină în funcția de manager este strict responsabilitatea lui. Este inacceptabil din punctul meu de vedere și sunt fără cuvinte. Sunt fără cuvinte”, a spus ministrul Sănătății.

Potrivit legislației, Spitalul Sf. Maria din Iași se află în administrarea Consiliului Județean Iași, instituție responsabilă cu numirea conducerii unității. Ministrul Rogobete a mai spus, pentru Gândul, că raportul primit din partea corpului de control a fost trimis către DNA și speră ca ancheta să nu bată prea mult pasul pe loc.

Alexandru Rogobete spune că a avut toată susținerea premierului Ilie Bolojan, care i-a spus „făceți-vă treaba până la capăt, indiferent cine vă sună!”.

