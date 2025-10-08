Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență

Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență

Luiza Dobrescu
08 oct. 2025, 13:02, Actualitate
Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență

„Este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate!”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în exclusivitate pentru Gândul. Reacția ministrului vine după ce șeful Consiliului Județean Iași a repus în funcție vechea conducere a unității medicale unde au murit 7 copii. 

La numai o săptămână de la moartea copiilor infectați cu nosocomiale de la Iași, conducerea CJ Iași a organizat și o conferință de presă în care, președintele consiliului județean, Costel Alexe, a relatat că pe planurile ATI figurează acele chiuvete care, în realitate, nu există.

Episod care l-a umplut de revoltă pe ministrul Rogobete. Acesta a și scris pe Facebook o postare în care spune că, practic, Costel Alexe se autodenunță când face asemenea afirmații.

„Am urmărit acum, târziu, declarațiile făcute la Consiliul Județean Iași și trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate!

Cum să prezinți public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare și chiuvete în fiecare salon ATI și să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul?

Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo.

Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților.

Ne mai jucăm mult de-a politica pe viața oamenilor? Refuz să accept ca pacienții și medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice. Nu personalul medical trebuie să fie tras la răspundere, ci cei care au girat și validat astfel de nereguli.

Responsabilitatea nu se pasează, ci se asumă!”

„Sunt fără cuvinte”

Miercuri, însă, după aflarea veștii că șefii CJ Iași au repus în funcție vechea conducere a spitalului din Iași, ignorând cu desăvârșire directivele ministerului, Alexandru Rogobete a declarat, pentru Gândul.

„Este o inconștiență administrativă cum n-am mai văzut niciunde. Doamna respectivă trebuia demisă din orice funcție de conducere din acel spital, așa cum am solicitat. Faptul că președintele consiliului județean a ales s-o mențină în funcția de manager este strict responsabilitatea lui. Este inacceptabil din punctul meu de vedere și sunt fără cuvinte. Sunt fără cuvinte”, a spus ministrul Sănătății.

Potrivit legislației, Spitalul Sf. Maria din Iași se află în administrarea Consiliului Județean Iași, instituție responsabilă cu numirea conducerii unității. Ministrul Rogobete a mai spus, pentru Gândul, că raportul primit din partea corpului de control a fost trimis către DNA și speră ca ancheta să nu bată prea mult pasul pe loc.

Alexandru Rogobete spune că a avut toată susținerea premierului Ilie Bolojan, care i-a spus „făceți-vă treaba până la capăt, indiferent cine vă sună!”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Sănătății îl contrazice pe șeful CJ Iași în privința dotărilor din Spitalul Sf. Maria:”Este o lipsă totală de responsabilitate”

SEC. Curtea de Conturi: Spitalul „Sfânta Maria” din Iași „a angajat, lichidat și decontat în mod necuvenit cheltuieli de servicii de curățenie”

Citește și

ACTUALITATE Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită
13:17
Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită
VIDEO Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
13:12
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
ACTUALITATE CCR a validat reforma în sănătate: Legea merge la promulgare. Bolojan promite „ordine, corectitudine și eficiență” în sistem
13:08
CCR a validat reforma în sănătate: Legea merge la promulgare. Bolojan promite „ordine, corectitudine și eficiență” în sistem
ACTUALITATE Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident
12:52
Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident
ACTUALITATE Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic”
12:43
Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic”
REACȚIE Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
12:39
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
Mediafax
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Ministerul Educației, măsură controversată în școli. Ce nu vor mai avea voie profesorii să discute în fața elevilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Evz.ro
Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Biancăi după Insula Iubirii. A luat decizii drastice
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Un studiu ar fi descoperit un posibil leac pentru demență
EXTERNE Rusia avansează adânc în teritoriul ucrainean. Ce progrese au înregistrat pe FRONT în 2025
13:15
Rusia avansează adânc în teritoriul ucrainean. Ce progrese au înregistrat pe FRONT în 2025
EXTERNE O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică”
12:40
O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică”
ACTUALITATE ARAFAT se ceartă, iar, cu rețele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări”
12:26
ARAFAT se ceartă, iar, cu rețele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări”
EXTERNE Trump recunoaște: NEGOCIERILE cu Putin sunt mult mai dificile comparativ cu discuțiile de pace purtate pentru Gaza
12:25
Trump recunoaște: NEGOCIERILE cu Putin sunt mult mai dificile comparativ cu discuțiile de pace purtate pentru Gaza
EVENIMENT PELERINAJUL anului a început la Iași. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă spre închinare, alături de moaștele Sfântului Grigorie Palama
12:21
PELERINAJUL anului a început la Iași. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă spre închinare, alături de moaștele Sfântului Grigorie Palama