08 mart. 2026, 19:48, Actualitate
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vizită simbolică de 8 Martie la maternitatea Spitalului Universitar: „Am vrut să fiu acolo unde viaţa începe”
FOTO - Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat duminică, 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, Maternitatea şi Secţia de Neonatologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), precizând că a dorit să fie „acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală”.

Politicianul a oferit flori, atât pacientelor internate, cât şi femeilor din cadrul personalului medical.

„Astăzi, de Ziua Internaţională a Femeii, am ales să nu transmit doar un mesaj de la distanţă. Am vrut să fiu acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală, în fiecare minut. Am mers la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, la maternitate şi neonatologie – locul în care se naşte viaţa, unde speranţa, emoţia şi responsabilitatea se întâlnesc în fiecare zi. Am oferit o floare, în semn de respect şi apreciere, atât pacientelor internate, cât şi doamnelor din personalul medical care erau astăzi de gardă şi aveau grijă de ele”, a scris, duminică după-amiază, pe Facebook, Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că a fost un gest simplu pe care l-a făcut cu drag, pentru a transmite „un mesaj clar pentru întregul sistem de sănătate: empatia, respectul şi umanitatea sunt la fel de importante ca orice protocol medical sau ordin de ministru”.

„Ştiu foarte bine că o floare nu face primăvară. Ştiu că sistemul de sănătate nu este perfect şi că mai sunt multe lucruri de făcut. Dar cred cu tărie că, prin gesturi de respect, investiţii serioase, bună credinţă şi reforme asumate, putem consolida sistemul de sănătate din România, pas cu pas. Ca ministru al sănătăţii, cred profund în două principii: respectul pentru personalul medical, care este alături de pacienţi în cele mai dificile momente, şi empatia faţă de pacient, care nu trebuie niciodată să simtă că deranjează atunci când ajunge într-un spital”, a mai afirmat Rogobete.

FOTO – Facebook

