Ministrul Sănătății trimite corpul de control la spitalul unde o polițistă a murit, după ce a născut. Soțul: „Mi-au spus să semnez că ne asumăm moartea”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va trimite corpul de control la Spitalul privat Armonia, din Constanța, unde o polițistă, în vârstă de 29 de ani, din Giurgiu, a murit miercuri, 8 octombrie, la scurt timp după ce a născut. Poliția a demarat o anchetă penală.

Ministerul Sănătății se implică în cazul Mădălinei, tânăra polițistă din Giurgiu, care a încetat din viață, la spitalul privat Armonia din Constanța, la scurt timp după ce a adus pe lume un băiețel.

Alexandru Rogobete va trimite corpul de control la instituția privată, unde a decedat tânăra mamă. Controlul va fi extins și la nivel național. Toate spitalele publice și private care au bloc operator vor fi verificate dacă dispun și de secție de terapie intensivă, condiție obligatorie.

Declarațiile familiei: „Plângea, sângera, o durea, am sperat că va fi salvată”

Soțul polițistei, care a murit la scurt timp după naștere, a declarat că aceasta a avut o naștere ușoară, însă la scurt timp a suferit o hemoragie severă și să piardă mult sânge.

„Am născut împreună, îi era frică să stea singură. Am stat cu ea de la început până la final. S-a întârziat foarte mult. I-au pus copilul pe piept, a fost un moment minunat, dar apoi a început calvarul”, a afirmat acesta.

Bărbatul susține că în momentul în care starea soției sale a devenit foarte gravă, medicii i-au pus o foaie în față, în care să semneze că își asumă riscul decesului, în caz că refuză histeroctomia.

„Mi-au spus să semnez, că ne asumăm și moartea. În stresul acela, nu știam dacă fac bine sau rău. Ea plângea, sângera, o durea. Am sperat până în ultima clipă că va fi salvată”, a mai povestit acesta.

Versiunea spitalului privat Armonia

Conducerea Spitalului Armonia din Constanța a transmis, într-un comunicat, că pacienta s-a prezentat la urgență încă din după-amiaza zilei de 7 octombrie, însă a refuzat internarea. Femeia a revenit în cadrul aceleiași zile, fiind în travaliu și a fost internată. Pe 8 octombrie, la ora 01:06, a născut un băiețel sănătos.

Potrivit spitalului Armonia, imediat după naștere, pacienta ar fi suferit o hemoragie severă, cauzată de atonie uterină, cea mai frecventă complicație obstetricală asociată cu mortalitatea maternă.

„S-au aplicat manevre chirurgicale de oprire a sângerării, iar când starea s-a deteriorat, s-a recomandat histerectomie de necesitate. Atât pacienta, cât și aparținătorul au refuzat inițial, prin semnătură”, au transmis reprezentanții spitalului.

În final, după acordul verbal al soțului și decizia unei comisii medicale, intervenția chirurgicală a fost făcută.

Spitalul Clinic Județean: Pacienta a ajuns „aproape stoarsă de sânge”

Femeia a fost transferată, ulterior, la Spitalul Județean Constanța, unde, potrivit medicilor ATI, a ajuns „aproape stoarsă de sânge” și nu a mai putut fi salvată.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean Constanța au precizat că femeia a ajuns la ora 5.30 dimineața, în stare critică, comatoasă și extrem de instabilă. Aceasta a fost internată direct la ATI, unde echipa medicală a încercat manevre de resuscitare și suport vital, însă fără succes.

„Decesul a survenit la scurt timp după preluare”, se arată în comunicatul oficial.

Soțul victimei: „Tot ce vreau este să nu mai treacă altcineva prin așa ceva”

Soțul Mădălinei declarat că nu acuză, momentan pe nimeni, însă vrea ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

„Nu vreau să acuz pe nimeni, nu caut un cap de vină. Greșeala trebuie să fie undeva, dar ea nu se mai întoarce. Tot ce vreau este să nu mai treacă altcineva prin așa ceva”, a spus acesta.

El a atras atenția și asupra faptului că spitalele private practică tarife mult mai mari, fără a avea întotdeauna infrastructura completă.

„Nu înțeleg cum li se dă voie să funcționeze fără ATI lângă blocul operator. Dacă se întâmplă ceva, pacienții trebuie transferați la spitalele județene, pierzându-se minute prețioase”, a spus, la rândul său, avocatul Cosmin Bolosin, invitat într-o dezbatere televizată.

