Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătății trimite corpul de control la spitalul unde o polițistă a murit, după ce a născut. Soțul: „Mi-au spus să semnez că ne asumăm moartea”

Ministrul Sănătății trimite corpul de control la spitalul unde o polițistă a murit, după ce a născut. Soțul: „Mi-au spus să semnez că ne asumăm moartea”

Ruxandra Radulescu
10 oct. 2025, 14:44, Actualitate
Ministrul Sănătății trimite corpul de control la spitalul unde o polițistă a murit, după ce a născut. Soțul:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va trimite corpul de control la Spitalul privat Armonia, din Constanța, unde o polițistă, în vârstă de 29 de  ani, din Giurgiu, a murit miercuri, 8 octombrie, la scurt timp după ce a născut. Poliția a demarat o anchetă penală. 

Ministerul Sănătății se implică în cazul Mădălinei, tânăra polițistă din Giurgiu, care a încetat din viață, la spitalul privat Armonia din Constanța, la scurt timp după ce a adus pe lume un băiețel.

Alexandru Rogobete va trimite corpul de control la instituția privată, unde a decedat tânăra mamă. Controlul va fi extins și la nivel național. Toate spitalele publice și private care au bloc operator vor fi verificate dacă dispun și de secție de terapie intensivă, condiție obligatorie.

 Declarațiile familiei: „Plângea, sângera, o durea, am sperat că va fi salvată”

Soțul polițistei, care a murit la scurt timp după naștere, a declarat că aceasta a avut o naștere ușoară, însă la scurt timp a suferit o hemoragie severă și să piardă mult sânge.

„Am născut împreună, îi era frică să stea singură. Am stat cu ea de la început până la final. S-a întârziat foarte mult. I-au pus copilul pe piept, a fost un moment minunat, dar apoi a început calvarul”, a afirmat acesta.

Bărbatul susține că în momentul în care starea soției sale a devenit foarte gravă, medicii i-au pus o foaie în față, în care să semneze că își asumă riscul decesului, în caz că refuză histeroctomia.

„Mi-au spus să semnez, că ne asumăm și moartea. În stresul acela, nu știam dacă fac bine sau rău. Ea plângea, sângera, o durea. Am sperat până în ultima clipă că va fi salvată”, a mai povestit acesta.

Versiunea spitalului privat Armonia

Conducerea Spitalului Armonia din Constanța a transmis, într-un comunicat, că pacienta s-a prezentat la urgență încă din după-amiaza zilei de 7 octombrie, însă a refuzat internarea. Femeia a revenit în cadrul aceleiași zile, fiind în travaliu și a fost internată. Pe 8 octombrie, la ora 01:06, a născut un băiețel sănătos.

Potrivit spitalului Armonia, imediat după naștere, pacienta ar fi suferit o hemoragie severă, cauzată de atonie uterină, cea mai frecventă complicație obstetricală asociată cu mortalitatea maternă.

„S-au aplicat manevre chirurgicale de oprire a sângerării, iar când starea s-a deteriorat, s-a recomandat histerectomie de necesitate. Atât pacienta, cât și aparținătorul au refuzat inițial, prin semnătură”, au transmis reprezentanții spitalului.

În final, după acordul verbal al soțului și decizia unei comisii medicale, intervenția chirurgicală a fost făcută.

Spitalul Clinic Județean: Pacienta a ajuns „aproape stoarsă de sânge”

Femeia a fost transferată, ulterior, la Spitalul Județean Constanța, unde, potrivit medicilor ATI, a ajuns „aproape stoarsă de sânge” și nu a mai putut fi salvată.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean Constanța au precizat că femeia a ajuns la ora 5.30 dimineața, în stare critică, comatoasă și extrem de instabilă. Aceasta a fost internată direct la ATI, unde echipa medicală a încercat manevre de resuscitare și suport vital, însă fără succes.

„Decesul a survenit la scurt timp după preluare”, se arată în comunicatul oficial.

Soțul victimei: „Tot ce vreau este să nu mai treacă altcineva prin așa ceva”

Soțul Mădălinei declarat că nu acuză, momentan pe nimeni, însă vrea ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

„Nu vreau să acuz pe nimeni, nu caut un cap de vină. Greșeala trebuie să fie undeva, dar ea nu se mai întoarce. Tot ce vreau este să nu mai treacă altcineva prin așa ceva”, a spus acesta.

El a atras atenția și asupra faptului că spitalele private practică tarife mult mai mari, fără a avea întotdeauna infrastructura completă.

„Nu înțeleg cum li se dă voie să funcționeze fără ATI lângă blocul operator. Dacă se întâmplă ceva, pacienții trebuie transferați la spitalele județene, pierzându-se minute prețioase”, a spus, la rândul său, avocatul Cosmin Bolosin, invitat într-o dezbatere televizată.

Recomandarea autorului:

Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Un fotbalist care a jucat la FCU Craiova și-a rupt gâtul în timpul meciului VIDEO
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Zi de tristețe pentru Direcția 5. Marius Keseri, condus pe ultimul drum
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Mihai Gruia Sandu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: „După 35 de ani, se întoarce Arlechino”
Sari la bara de unelte