Ministrul Transporturilor anunță construirea a 47 de kilometri pe Autostrada Unirii-A8. Cât costă proiectul

Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat, miercuri, că CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere) a semnat, miercuri, două noi contracte de proiectare și execuție pentru Autostrada A8, secțiunea de munte. Cele două contracte sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat, miercuri, două noi contracte de proiectare și execuție pentru Autostrada A8, secțiunea de munte.

Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

„Sunt contracte pentru construirea a încă 47 de kilometri de autostradă în județele Mureș și Harghita cu o valoare totală de aproape 6 miliarde de lei și finanțare din fonduri europene nerambursabile. (…) Toată secțiunea de munte a Autostrăzii A8 are contracte semnate, unele cu ordin de începere sau în etapa de proiectare”, a anunțat ministrul, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Primul contract semnat astăzi vizează lotul 1C Sărățeni-Joseni, lot care va fi construit în urma unei asocieri de companii din România și Bosnia-Herțegovina SA&PE CONSTRUCT S.R.L. (LIDER) – TEHNOSTRADE S.R.L. SPEDITION UMB – EURO ASFALT).

Contractul are o valoare de aproape 5 miliarde lei, iar durata de realizare este de 54 de luni. Lotul se desfășoară în județele Mureș și Harghita și are o lungime de 32,4 kilometri.

Cel de-al doilea contract semnat astăzi este pentru lotul 1D, Joseni-Ditrău, iar valoarea acestuia se ridică la peste 800 de milioane de lei. Lotul 1D are o lungime de 14,4 kilometri și va fi construit de Asocierea de firme din România și Bulgaria DANLIN XXL -GROMA HOLD-INTERTRANSCOM IMPEX SRL în termen de 34 de luni, mai anunță ministrul Transporturilor.

Miercuri a fost semnat și contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 2A, Ditrău-Grințieș, cel mai lung lot al Autostrăzii A8 și unul dintre cele mai dificile din țară. Acest contract are o valoare de 49 milioane lei.

,,Sunt ultimele două contracte ale secțiunii montane de pe Autostrada A8, contracte importante, care vin să întregească portofoliul Companiei. În doar un an de la lansare iată că, am reușit să avem contracte semnate cu o valoare de 18 miliarde lei pe toate cele patru loturi de la Sărățeni la Pipirig. Preconizăm că 2026 va fi, practic, anul proiectării pentru A8 montan, iar eu îmi doresc ca anul viitor să vedem și primele utilaje în teren pentru că unul dintre loturi are o durată de proiectare de 10 luni, Studiul de Fezabilitate fiind mult mai detaliat și cu toate investigațiile necesare finalizate“, a spus directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

