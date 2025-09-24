Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban:”Portul Constanța își consolidează poziția de hub logistic regional”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a organizat o vizită de lucru, miercuri, în Portul Constanța, împreună cu Horațiu Cosma, secretar de stat coordonator pe domeniul naval, și Mihai Teodorescu, directorul general al Portului Constanța, pentru a verifica stadiul unor lucrări de modernizare.

„Portul Constanța își consolidează poziția de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud și demararea reparațiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 și 5” anunță Ciprian Șerban(PSD), pe pagina de facebook.

„Aceste investiții, finanțate integral din fondurile Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, aduc un suflu nou infrastructurii portuare. Drumul extins pe 1,7 km, cu o bandă suplimentară de 4,5 metri, facilitează accesul fluent prin Poarta 14, utilizând patru benzi de circulație. Realizată în doar 10 luni de asocierea HEILBRON PRODUKT SRL – BUIDING DESIGN 2000 TOP SRL, lucrarea, de peste 4 milioane lei, reduce congestiile și sporește siguranța traficului portuar.”

Ministrul mai anunță, în aceeași postare, și faptul că „încep lucrările de reparații capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 și 5.”

„Acest pasaj, construit în 1984, intră într-un amplu proces de reabilitare, esențial după decenii de exploatare intensă. Proiectul de peste 37 milioane lei, derulat de Asocierea HEILBRONN PRODUKT SRL – SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL, va prelungi durata de viață a construcției, asigurând circulația sigură și confortabilă peste liniile de cale ferată și drumurile din zona molurilor. Aceste inițiative reflectă angajamentul Portului Constanța pentru o infrastructură modernă, care susține dezvoltarea economică și conectivitatea regiunii”, subliniază Șerban.

