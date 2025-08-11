Prima pagină » Actualitate » MINIVACANȚA lui Nicușor Dan în Republica Moldova: De la Festivalul Lupilor, la Festivalul Zemii

Olga Borșcevschi
11 aug. 2025, 14:48, Știri politice
Nicuşor Dan a avut un weekend lung în Republica Moldova. După ce a participat la Festivalul Lupilor și la Festivalul Zemii din Sipoteni, liderul de la Cotroceni a vizitat și reședința de stat de la Condrița, unde, alături de familia sa și de președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a făcut o drumeție.

Președintele României, Nicușor Dan, a participat, sâmbătă, alături de omologul său din Republica Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” din Republica Moldova.

Cei doi șefi de stat au făcut baie de mulțime pe malul Răutului. Oamenii au stat la coadă pentru a face poze cu ei.

A doua zi după festivalul de la „Orheiul Vechi”, cei doi președinți au mers la zeamă – la un alt Festival al Zemii, organizat anual în comuna Șipoteni, raionul Călărași.

Șefii de stat au gustat din bucatele moldovenești pregătite de gospodine și au făcut poze alături de oamenii care au venit la eveniment.

Citat de jurnaliștii care i-au însoțit – postul TV One Moldova – Nicușor Dan a spus că se simte ca atunci când era copil și părinții îl lăsau vara la bunica, pe două luni. Iar zeama seamănă cu a soacrei sale, din Vaslui, așa încât „nu pot să promit că o să zic că asta e mai bună”, a glumit președintele român.

Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița

După cum rezultă dintr-un clip postat pe rețelele de socializare chiar de el, președintele român a mai fost la reședința prezidențială de la Condrița, unde a făcut „o drumeție în natură” împreună cu partenera sa, cei doi copii ai lor și de președintele Parlamentului de la Chișinău. Dan era echipat cu o bodycam, asemănătoare celor folosite de polițiștii rutieri.

„Astăzi am făcut o drumeţie în natură, iar copiii au fost cei mai încântaţi”, a transmis, duminică, Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook, alături de un clip video.

Alături de şeful statului apar în imagini copiii şi partenera sa.

„Eu vă păzesc pe voi!”, a spus fiul preşedintelui. „Atunci suntem în siguranţă”, i se răspunde.

La un moment dat când ajung lângă un lac, fiul se aude pe fundal: „Bună ziua, lebădă”.

Maia Sandu s-a declarat bucuroasă de vizita omologului său și a subliniat importanța dezvoltării infrastructurii dintre cele două state, pentru a facilita legăturile culturale și turistice.

„Avem mai multe evenimente în mai multe localități. Sunt bucuroasă că domnul președinte Nicușor Dan a ales să petreacă mai multe zile aici, să cunoască moldovenii, să guste bucatele noastre. De asta trebuie să lucrăm și să construim cât mai repede autostrada, ca să ajungem mai ușor unii la alții”, a spus Maia Sandu.

Întrebat despre sprijinul României în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, Nicușor Dan a afirmat că Bucureștiul va continua să susțină Chișinăul în parcursul european.

„Noi respectăm dreptul cetățenilor de a-și defini viitorul. Noi putem să ajuțăm Republica Moldova și sunt deja niște echipe de lucru, și nu numai, în România, dar și în Europa occidentală care ajută pe zona de securitate și cibernetică. Asta e ceea ce putem noi face. Mai departe, eu sper că ceea ce vor vota cetățenii de aici să fie în direcția europeană. Respect votul. Orice se va întâmpla, România va continua să ajute”, a declarat Nicușor Dan.

Vizita a continuat cu un popas la biserica din localitatea Ghidighici, unde cei doi oficiali au fost întâmpinați de preotul Maxim Melinti. Acesta a prezentat proiectele comunității și a numit momentul „o vizită istorică” pentru parohie.

„Am oferit Înalților Oaspeți o prezenta sumară privind activitatea comunității noastre, proiectele catehetice, caritabile și sociale derulate, construcția bisericii „Schimbarea la Față a Domnului” și a Centrului Social „Insula Fericirii”, a scris preotul într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan a fost invitat și la evenimentele organizate în Republica Moldova, pe 31 august 2025, de Ziua Limbii Române.

Aceasta este a treia vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova din acest an, după cele din iunie și martie.

Video: ONE TV, TV 8, Facebook – Nicușor Dan

