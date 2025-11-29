Prima pagină » Actualitate » Record la Maternitatea Botoșani. A venit pe lume cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Are 5,48 kilograme

29 nov. 2025, 15:30, Actualitate
Un nou record a fost stabilit la Maternitatea Botoșani. A venit pe lume cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Micuțul a avut la naștere o greutate de 5,48 de kilograme. Așa cum este procedura, micuțul a fost internat în secția de ATI neonatal, fiind atent monitorizat.

Este o bucurie uriașă pentru doi părinți, de 24 și 28 de ani. Mama bebelușului s-a arătat surprinsă de greutatea micuțului ei. A recunoscut că se aștepta să aibă în jur de patru kilograme, însă nu „atât de mare”. La controlul efectuat la 35 de săptămâni, medicul i-a spus că bebelușul din pântece cântărea aproape 3.500 de grame. Surpriza mare a venit când l-a adus pe lume, în sala de nașteri.

O femeie a născut un bebeluș cu o greutate de peste 5 kilograme, la Maternitatea Botoșani

Băiețelul de 5.480 de grame a fost adus pe lume prin cezariană. Atât bebelușul, cât și mama lui, în vârstă de 24 de ani, se află în stare bună. Micuțul, având o greutate peste medie, a fost internat în secția de ATI neonatal, așa cum arată procedura, fiind atent monitorizat, arată antena3.ro.

Părinții au decis să îl numească pe fiul lor Eric Andrei.

Vă reamintim că, în anul 2023, la Maternitatea Botoșani, o femeie a adus pe lume gemeni microsomi, fiind un  caz medical rar. Ambii bebeluși aveau, împreună, puțin peste un kilogram. Microsomia apare din mai multe motive, precum: nașterea prematură a copilului, probleme cu placeta sau sarcina complicată.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

