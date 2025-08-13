Prima pagină » Actualitate » Mircea a murit lângă Madrid încercând să salveze un om și 20 de cai, dintr-un incendiu. Era om de afaceri și locuia în Spania

Mircea a murit lângă Madrid încercând să salveze un om și 20 de cai, dintr-un incendiu. Era om de afaceri și locuia în Spania

13 aug. 2025, 16:50, Actualitate
Mircea a murit lângă Madrid încercând să salveze un om și 20 de cai, dintr-un incendiu. Era om de afaceri și locuia în Spania
sursa foto: Facebook/Caua Daniel Catalin

Mircea Spiridon, un roman de 50 de ani, om de afaceri în Spania, este singura persoană care a murit în urma unui incendiu uriaș, care s-a extins luni seara în munți, lângă Madrid. Bărbatul și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze proprietarul unei herghelii și cei 20 de cai ai săi.

Conform ABC, Mircea Spriridon, care locuia de aproape 20 de ani în Spania, era căsătorit și avea doi copii: de 14 și de 18 ani. El era mecanic, dar și proprietar de firmă de transport.

Acesta este singura victimă a incendiului devastator care a cuprins zona montană din Madrid. Bărbatul intervenise ca să-l salveze pe proprietarul hergheliei, în vârstă de 83 de ani, care îi era prieten. A dorit să-i salveze și cei 20 de cai, însă, din păcate, aceștia au fost uciși de flăcări.

Incendiul a izbucnit la ora 19:45 și a fost alimentat rapid de vânt și de temperaturile ridicate. Dintr-o dată, o vastă suprafață de teren, aflată lângă o zonă rezidențială nouă, a fost înghițită de flăcări. În mijlocul acestuia se afla respectiva herghelie. Panicat, proprietarul l-a sunat pe Mircea, care nu a ezitat și a plecat ca să-l ajute.

Românul a intrat în grajduri ca să încerce să salveze animalele, fiind grav rănit. În timpul nopții, un elicopter al Gărzii Civile l-a salvat încă în viață, însă avea arsuri pe 98% din corp și abia putea să respire din cauza inhalării de fum.

El a fost transportat imediat în spitalul La Paz, însă medicii nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața, confirmând decesul.

Starea lui când a fost adus la spital era gravă și, din păcate, trebuie anunțăm cu regret pierderea lui”, a declarat primarul din Tres Cantos, Jesús Moreno.

Proprietarul hergheliei a scăpat cu viață și a primit îngrijiri medicale în spital pentru un traumatism toracic. A fost externat după câteva ore.

Până în ultimul moment a demonstrat ce om extraordinar a fost și va rămâne mereu în inimile noastre”, spun apropiații săi, care au publicat și un cont bancar pentru toți vecinii și prietenii care doresc sprijine familia lui Mircea în aceste momente grele.

Pentru a repatria trupul lui Mircea în Tulcea, orașul din care a plecat bărbatul și în care locuiește mama sa, a fost lansată o campanie pe GoFundMe sub sloganul Pentru familia unui erou din Tres Cantos”.

Autorul recomandă;

Un muncitor român a murit în Spania, la cules de fructe. I s-a făcut rău, după ce a lucrat la 41 de grade Celsius

Orașul din Spania în care este ILEGAL să mori. Care este motivul din spatele acestei legi bizare

Citește și

ACTUALITATE Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
18:51
Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
ACTUALITATE La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică
18:26
La ce temperatură trebuie să îți setezi aerul condiționat pe timp de caniculă, fără a plăti mult la factura de energie electrică
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
18:21
Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
ACTUALITATE Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”
18:04
Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”
VIDEO George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre
17:44
George Simion: Orice partid care candidează la Chișinău și nu este PAS este considerat de guvernare prorus sau că face jocurilor noastre
ACTUALITATE Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”
17:43
Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”
Mediafax
Rusia își menține poziția! Condițiile lui Putin pentru a pune capăt războiului
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Vești importante pentru români! Nazare anunţă o taxă nouă pentru coletele de la Shein sau Temu
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Evz.ro
O nouă taxă pentru români. Decizie de la Ministerul Finanțelor
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Cum ne-ar putea ajuta cei mai vechi microbi ai Pământului?