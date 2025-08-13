Mircea a murit lângă Madrid încercând să salveze un om și 20 de cai, dintr-un incendiu. Era om de afaceri și locuia în Spania

Mircea Spiridon, un roman de 50 de ani, om de afaceri în Spania, este singura persoană care a murit în urma unui incendiu uriaș, care s-a extins luni seara în munți, lângă Madrid. Bărbatul și-a pierdut viața în timp ce încerca să salveze proprietarul unei herghelii și cei 20 de cai ai săi.

Conform ABC, Mircea Spriridon, care locuia de aproape 20 de ani în Spania, era căsătorit și avea doi copii: de 14 și de 18 ani. El era mecanic, dar și proprietar de firmă de transport.

Acesta este singura victimă a incendiului devastator care a cuprins zona montană din Madrid. Bărbatul intervenise ca să-l salveze pe proprietarul hergheliei, în vârstă de 83 de ani, care îi era prieten. A dorit să-i salveze și cei 20 de cai, însă, din păcate, aceștia au fost uciși de flăcări.

Incendiul a izbucnit la ora 19:45 și a fost alimentat rapid de vânt și de temperaturile ridicate. Dintr-o dată, o vastă suprafață de teren, aflată lângă o zonă rezidențială nouă, a fost înghițită de flăcări. În mijlocul acestuia se afla respectiva herghelie. Panicat, proprietarul l-a sunat pe Mircea, care nu a ezitat și a plecat ca să-l ajute.

Românul a intrat în grajduri ca să încerce să salveze animalele, fiind grav rănit. În timpul nopții, un elicopter al Gărzii Civile l-a salvat încă în viață, însă avea arsuri pe 98% din corp și abia putea să respire din cauza inhalării de fum.

El a fost transportat imediat în spitalul La Paz, însă medicii nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața, confirmând decesul.

„Starea lui când a fost adus la spital era gravă și, din păcate, trebuie să anunțăm cu regret pierderea lui”, a declarat primarul din Tres Cantos, Jesús Moreno.

Proprietarul hergheliei a scăpat cu viață și a primit îngrijiri medicale în spital pentru un traumatism toracic. A fost externat după câteva ore.

„Până în ultimul moment a demonstrat ce om extraordinar a fost și va rămâne mereu în inimile noastre”, spun apropiații săi, care au publicat și un cont bancar pentru toți vecinii și prietenii care doresc să sprijine familia lui Mircea în aceste momente grele.

Pentru a repatria trupul lui Mircea în Tulcea, orașul din care a plecat bărbatul și în care locuiește mama sa, a fost lansată o campanie pe GoFundMe sub sloganul „Pentru familia unui erou din Tres Cantos”.

Autorul recomandă;

Un muncitor român a murit în Spania, la cules de fructe. I s-a făcut rău, după ce a lucrat la 41 de grade Celsius

Orașul din Spania în care este ILEGAL să mori. Care este motivul din spatele acestei legi bizare