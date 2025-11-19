Mircea LUCESCU a anunțat primii jucători care vor fi chemați pentru barajul din martie 2026. „Da, cu siguranță!”

România a terminat preliminariile europene pentru CM 2026 cu o victorie, 7-1 cu San Marino, dar succesul „tricolorilor” nu a contat deloc în clasamentul final al grupei. Echipa națională a terminat pe 3 și acum este cu gândul la barajul de calificare, din martie, acolo unde o așteaptă un adversar puternic.

Selecționerul Mircea Lucescu își face planuri și spune că are, deja, doi jucători în minte pentru „finala” din primăvară.

Lucescu: „Cum să-l fi convocat dacă nu joacă?”

Grație parcursului bun din Liga Națiunilor, acolo unde și-a câștigat grupa din care a făcut parte, România merge la barajul pentru „mondialul” de anul viitor. Va întâlni, într-o singură manșă, în deplasare, una dintre Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Tragerea la sorți va avea loc joi.

Chiar dacă mai sunt 4 luni și mai bine până atunci, Mircea Lucescu se gândește cum să abordeze partida din primăvară. Are pe listă două nume de jucători la care se gândește foarte mult – stoperul Radu Drăgușin și mijlocașul Nicolae Stanciu.

La finalul conferinței de marți, după meciul cu San Marino, selecționerul a vorbit despre ce urmează. Astfel, când a fost întrebat dacă-l vom revedea pe Drăgușin în tricoul „naționalei”, în martie, „Il Luce” a confirmat:

„Da, da, da, da, cu siguranță! Ne-a lipsit mult de tot.

Și Stanciu, da! Dar, cum să-l fi convocat acum, dacă nu joacă de o lună și jumătate? Cum să-l convoc? Spune-mi tu! Ce fac, îl convoc și ce să fac? Voi nu vă gândiți la toate astea, chiar nu vă gândiți?! Nu joacă de nu știu cât timp, e accidentat… Ce să fac, nu pot?!”.

Radu Drăgușin nu a evoluat deloc în preliminariile pentru CM 2026, fiind accidentat din luna ianuarie. El a început de curând pregătirile cu Tottenham, dar nu a revenit, încă, pe teren.

În ceea ce-l privește pe Nicușor Stanciu, mijlocașul lui Genoa a jucat în 5 dintre cele 8 partide din preliminarii. Spre finalul campaniei nu a mai fost convocat din cauza problemelor medicale.

