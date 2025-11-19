Mircea LUCESCU a anunțat primii jucători care vor fi chemați pentru barajul din martie 2026. „Da, cu siguranță!”

România a terminat preliminariile europene pentru CM 2026 cu o victorie, 7-1 cu San Marino, dar succesul „tricolorilor” nu a contat deloc în clasamentul final al grupei. Echipa națională a terminat pe 3 și acum este cu gândul la barajul de calificare, din martie, acolo unde o așteaptă un adversar puternic.
Selecționerul Mircea Lucescu își face planuri și spune că are, deja, doi jucători în minte pentru „finala” din primăvară.
Grație parcursului bun din Liga Națiunilor, acolo unde și-a câștigat grupa din care a făcut parte, România merge la barajul pentru „mondialul” de anul viitor. Va întâlni, într-o singură manșă, în deplasare, una dintre Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Tragerea la sorți va avea loc joi.
Chiar dacă mai sunt 4 luni și mai bine până atunci, Mircea Lucescu se gândește cum să abordeze partida din primăvară. Are pe listă două nume de jucători la care se gândește foarte mult – stoperul Radu Drăgușin și mijlocașul Nicolae Stanciu.
La finalul conferinței de marți, după meciul cu San Marino, selecționerul a vorbit despre ce urmează. Astfel, când a fost întrebat dacă-l vom revedea pe Drăgușin în tricoul „naționalei”, în martie, „Il Luce” a confirmat:
„Da, da, da, da, cu siguranță! Ne-a lipsit mult de tot.
Și Stanciu, da! Dar, cum să-l fi convocat acum, dacă nu joacă de o lună și jumătate? Cum să-l convoc? Spune-mi tu! Ce fac, îl convoc și ce să fac? Voi nu vă gândiți la toate astea, chiar nu vă gândiți?! Nu joacă de nu știu cât timp, e accidentat… Ce să fac, nu pot?!”.
Radu Drăgușin nu a evoluat deloc în preliminariile pentru CM 2026, fiind accidentat din luna ianuarie. El a început de curând pregătirile cu Tottenham, dar nu a revenit, încă, pe teren.
În ceea ce-l privește pe Nicușor Stanciu, mijlocașul lui Genoa a jucat în 5 dintre cele 8 partide din preliminarii. Spre finalul campaniei nu a mai fost convocat din cauza problemelor medicale.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
Se știu posibilii adversari ai României în play-off-ul pentru CUPA MONDIALĂ din 2026
România – San Marino 7-1. Dennis Man, despre campania pentru CM 2026: „Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia”
Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”