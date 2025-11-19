Se știu posibilii adversari ai României în play-off-ul pentru CUPA MONDIALĂ din 2026

În urma meciurilor disputate marți seara în preliminariile europene se știu care sunt echipele participante la barajul pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026.

România a nimerit în urna a 4-a valorică și va avea parte de un adversar mai puternic.

Cu cine ar putea juca România

Astfel, „tricolorii” vor întâlni una dintre Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Meciul se joacă într-o singură manșă, pe terenul formației mai valoroase.

România se află în urna a 4-a, ceea ce înseamnă un traseu extrem de dificil în luna martie.

Iată structura urnelor pentru barajul european de calificare la CM 2026:

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo

Urna 4: România, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Tragerea la sorți va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.

România a ratat un culoar mai favorabil spre turneul final după ce a pierdut meciul decisiv din Bosnia. Totuși, „tricolorii” și-au asigurat prezența la baraj, ca urmare a câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Ce a spus Mircea Lucescu după 7-1 cu San Marino

După meciul cu San Marino, Mircea Lucescu a anunțat că va conduce echipa națională și la barajul de calificare din martie 2026 și le-a răspuns contestatarilor.

„Eu mă duc la tragerea la sorți, până în martie mai vedem. Trebuie să spun o dată stop. Trebuia să iau asupra mea totul, ca să îi lase pe jucători în pace. Eu am ținut prea mult la echipa națională, am fost căpitan doar aici, la nicio altă echipă. Indiferent ce fac ceilalți, obligația mea și responsabilitatea mea este să fiu acolo.

Dar există o limită peste care nu se poate trece. Ce am făcut eu în cariera mea, ei nu o să facă în 2000 de ani. Încearcă să găsească ceva, dar nu găsesc nimic, pentru că nu am făcut niciodată nimic, m-am concentrat doar pe fotbal, pe dezvoltarea echipei naționale, și ca jucător și ca antrenor, și acum, la sfârșit de carieră, cu tot sufletul. Dacă pot să ajut, încerc să ajut.

Nu are cine să mă dea afară, mă dau eu singur dacă simt că nu sunt în stare, mă dau eu singur. Dar e un moment delicat din cauza situației care s-a ivit pentru că o mulțime de jucători au lipsit și nu pot să-i aduci înapoi, trebuie să dai posibilitatea competiției. Cine e cel mai bun trebuie să intre. Din păcate nu am jucătorii tineri pe care mi i-aș dori eu să vină la echipa națională”, a spus Mircea Lucescu.

