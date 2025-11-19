Prima pagină » Actualitate » Se știu posibilii adversari ai României în play-off-ul pentru CUPA MONDIALĂ din 2026

Se știu posibilii adversari ai României în play-off-ul pentru CUPA MONDIALĂ din 2026

19 nov. 2025, 08:44, Actualitate
Se știu posibilii adversari ai României în play-off-ul pentru CUPA MONDIALĂ din 2026
Se știu posibilii adversari ai României în play-off-ul pentru Cupa Mondială din 2026 / Sursa FOTO: prosport.ro

În urma meciurilor disputate marți seara în preliminariile europene se știu care sunt echipele participante la barajul pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026.

România a nimerit în urna a 4-a valorică și va avea parte de un adversar mai puternic.

Cu cine ar putea juca România

Astfel, „tricolorii” vor întâlni una dintre Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Meciul se joacă într-o singură manșă, pe terenul formației mai valoroase.

România se află în urna a 4-a, ceea ce înseamnă un traseu extrem de dificil în luna martie.

Iată structura urnelor pentru barajul european de calificare la CM 2026:

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
  • Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo
  • Urna 4: România, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Tragerea la sorți va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.

România a ratat un culoar mai favorabil spre turneul final după ce a pierdut meciul decisiv din Bosnia. Totuși, „tricolorii” și-au asigurat prezența la baraj, ca urmare a câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Ce a spus Mircea Lucescu după 7-1 cu San Marino

După meciul cu San Marino, Mircea Lucescu a anunțat că va conduce echipa națională și la barajul de calificare din martie 2026 și le-a răspuns contestatarilor.

„Eu mă duc la tragerea la sorți, până în martie mai vedem. Trebuie să spun o dată stop. Trebuia să iau asupra mea totul, ca să îi lase pe jucători în pace. Eu am ținut prea mult la echipa națională, am fost căpitan doar aici, la nicio altă echipă. Indiferent ce fac ceilalți, obligația mea și responsabilitatea mea este să fiu acolo.

Dar există o limită peste care nu se poate trece. Ce am făcut eu în cariera mea, ei nu o să facă în 2000 de ani. Încearcă să găsească ceva, dar nu găsesc nimic, pentru că nu am făcut niciodată nimic, m-am concentrat doar pe fotbal, pe dezvoltarea echipei naționale, și ca jucător și ca antrenor, și acum, la sfârșit de carieră, cu tot sufletul. Dacă pot să ajut, încerc să ajut.

Nu are cine să mă dea afară, mă dau eu singur dacă simt că nu sunt în stare, mă dau eu singur. Dar e un moment delicat din cauza situației care s-a ivit pentru că o mulțime de jucători au lipsit și nu pot să-i aduci înapoi, trebuie să dai posibilitatea competiției. Cine e cel mai bun trebuie să intre. Din păcate nu am jucătorii tineri pe care mi i-aș dori eu să vină la echipa națională”, a spus Mircea Lucescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

România – San Marino 7-1. Dennis Man, despre campania pentru CM 2026: „Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia”

Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”

Dorinel Munteanu, devastator cu tricolorii după 1-3 cu Bosnia: „Trebuia să le arătăm pe teren că țiganii sunt mai buni”

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”