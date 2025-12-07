Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”

Mirel Palada anunță o mare surpriză la ora 21.00, atunci când se va încheia votul pentru alegerile la Primăria Capitalei. Sociologul va fi invitat de la ora 20:00 în emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache.”

„Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public”

„Diseară, la ora 21, o să fie o mare surpriză. PS: Nu va luați după nici unul din rezultatele care se vehiculează în public. Unele sunt ticăloase, altele sunt doar date de exit poll la ora respectivă, fără să țină cont de voturile de după amiază. Nu uitați: PalaDA RestuNU. Va pupă sociologu”, a postat Mirel Palada pe pagina de facebook.

Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00

Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale. Zeci de incidente la urne au fost raportate.

MAI a raportat 18 incidente în secțiile de votare din București și alte localități

Ministerul de Interne a anunțat că, până la ora 13:00, au apărut 18 sesizări legate de posibile nereguli la secțiile de votare.

Dintre acestea, 9 s-au confirmat, 7 sunt încă în verificări, iar 2 s-au dovedit a fi false. În rest, procesul electoral a decurs fără probleme mari, a spus purtătoarea de cuvânt a MAI, Monica Dajbog. 344.693 de bucureșteni au votat până la ora 15:00, ceea ce înseamnă 19,11 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.

