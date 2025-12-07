Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan au ajuns la sediul PNL.
Candidatul independent, Gheorghe Nețoiu, a criticat modul în care au fost organizate alegerile pentru Primăria Capitalei și a spus că politicienii „nu au respectat legea” , dar și că Bucureștiul a ajuns „cel mai greu oraș din România”, după decenii de administrație slabă.
344.693 de bucureșteni au votat până la ora 15:00, ceea ce înseamnă 19,11 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.
Ministerul de Interne a anunțat că, până la ora 13:00, au apărut 18 sesizări legate de posibile nereguli la secțiile de votare.
Dintre acestea, 9 s-au confirmat, 7 sunt încă în verificări, iar 2 s-au dovedit a fi false. În rest, procesul electoral a decurs fără probleme mari, a spus purtătoarea de cuvânt a MAI, Monica Dajbog.
244.601 de bucureșteni au votat până la ora 13:00, ceea ce înseamnă 13,62 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a votat alături de familia sa.
Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a votat la ora 12:00, la Colegiul Național „Octav Onicescu”, Sector 4.
„Este o zi specială pentru noi toți. Vreau să le mulțumesc tuturor bucureștenilor care au fost alături de mine. Este vorba de rezultate, dar mai presus de asta, e vorba de oameni. Acest oraș a fost dominat până acum de ceartă și sunt convins că de mâine, lucrurile se vor schimba.”
Până la ora 12:00, doar 9,61% din bucureșteni au votat pentru viitorul primar general. Anul trecut, la aceeași oră, procentul ajungea la 13,45%.
139.783 de bucureșteni au votat până la ora 11:30, ceea ce înseamnă 7,75 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.
88.259 de bucureșteni au votat până la ora 10:30, ceea ce înseamnă 4,89 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.
Fostul președinte, Traian Băsescu, a votat în jurul orei 10:15.
„Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari. Contextul internațional e foarte dificil. Am venit la vot îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile. În momentul de față tot ce influențează negocierile de pace ne vizează. Suntem într-o dezbatere extrem de toxică. Statele Unite mai au un pic și declară cel mai bun aliat Rusia. România nu are o politică externă. Oamenii politici nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid, a declarat Băsescu la ieșirea din cabina de vot.
Anca Alexandrescu, candidata independentă, susținută de AUR, a votat în jurul orei 10.
„Să facem un oraș în care să se poată trăi și să ne permită să trăim. Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni, este un dar ceea ce am primit în această perioadă, este experiența vieții mele de până acum și am emoții. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București. Am credința că Dumnezeu nu ne lasă și, împreună cu cetățenii Bucureștiului, o să punem Bucureștiul pe primul loc și o să facem dreptate.”, a declarat Anca Alexandrescu la ieșirea de la urne.
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a votat la ora 10:00, la Colegiul de Informatică „Tudor Vianu”, Sector 1. Acesta a venit însoțit de familie.
52.401 de bucureșteni au votat până la ora 09:30, ceea ce înseamnă 2,91 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.
Președintele Nicușor a votat la ora 09:15, la școala Gimnazială Luceafărul, Sector 5.
„Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot, indiferent de opțiunile pe care le au. Eu personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp. Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se va apropia de zona de corupție,” a declarat șeful statului.
Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a votat la ora 09:00, la Școala 279 din Prelungirea Ghencea, Sector 6.
„Îi aștept pe oameni la vot. Sunt încrezător,” a transmis acesta.
Ana-Maria Ciceală a votat la ora 09:00 la Liceul Teoretic Nichita Stănescu, Sector 3.
„Ne-am obișnuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ. Orașul nostru poate să fie construit pentru viitor, cu speranță,” a declarat aceasta.
23.053 de bucureșteni au votat până la ora 08:30, ceea ce înseamnă 1,28 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.
15.908 de bucureșteni au votat până la ora 08:00, ceea ce înseamnă 0,88 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.
Până la ora 07:30, prezența la urne a fost una foarte redusă: 3.807 de bucureșteni au votat la nivel național, ceea ce înseamnă 0,17% din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.
Florin Manole, ministrul Muncii și președintele PSD Sector 1, a votat în această dimineață, la ora 07:00, la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Sector 1.
Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale.
Pentru ca procesul de vot să decurgă cât mai eficient, este nevoie ca alegătorii să se intereseze din timp la care secție de votare este arondat, ce acte trebuie să aibă la el și ce regulament trebuie să respecte.
În județul Buzău se va alege noul președinte al Consiliului Județean.
Alegeri pentru funcția de primar vor avea loc și în localitățile: Remetea (județul Bihor), Mihai Eminescu (județul Botoșani), Marga (județul Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (județul Constanța), Găești (județul Dâmbovița), Sopot (județul Dolj), Valea Ciorii (județul Ialomița), Vânători (județul Iași), Poienile de sub Munte (județul Maramureș), Sieu (județul Maramureș) și Cârța (județul Sibiu).
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunță că s-au luat măsuri pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică la alegerile de duminică. Astfel, au fost implementate cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, în vederea utilizării aplicațiilor și sistemelor informatice de monitorizare a prezenței la vot, de prevenire a votului ilegal și de centralizare a proceselor-verbale.
În data de 7 decembrie 2025, începând cu ora 7:00, pe site-ul https://prezenta.roaep.ro cetățenii vor putea urmări în timp real prezența la vot, dar și rezultatele cumulate, imediat după închiderea secțiilor, pe măsură ce sunt centralizate datele din procesele-verbale.
Candidaţii pe care alegătorii îi vor regăsi pe buletinul de vot sunt:
Doi dintre candidați s-au retras, dar au rămas pe buletinul de vot. Unul dintre ei este Eugen Teodorovici, candidat independent, care a anunțat pe 3 decembrie retragerea din cursă și a declarat că îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD.
Cel de-a doilea este fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care a anunțat pe 2 decembrie că se retrage în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.
Ambii candidați, Eugen Teodorovici și Vlad Gheorghe, vor figura însă pe buletinul de vot, deoarece și-au anunțat retragerea după ce candidaturile au fost oficializate.
Biroul Electoral a dat publicităţii cum arată buletinul de vot pe care-l vor primi alegătorii. De asemenea, AEP a răspuns întrebărilor jurnaliştilor referitoare la votul cu cartea electronică de identitate.
Au fost mobilizați suplimentar aproximativ 3.500 de angajați MAI, care se alătură celor peste 25.000 de efective deja prezente în teren, după cum a anunţat Ministerul Afacerilor Interne.
În contextul alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei de duminică, 7 decembrie, Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor ale Municipiului București asigură un program de lucru cu publicul în acest weekend.
În cazul în care alegătorii pot întâmpina dificultăţi, pot consulta ghidul complet al alegerilor, pus la dispoziţie de Autoritatea Electorală Permanentă.
