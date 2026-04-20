Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali

Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB

Presa din Turcia scrie că Mirel Rădoi a luat decizia finală legată de oferta primită de la FCSB. Potrivit PROSPORT, veștile nu sunt deloc bune pentru fanii „roș-albaștrilor”.

Din câte se pare, Rădoi va merge în Turcia, marți, 21 aprilie, imediat după jocul cu Farul, din play-out.

Rădoi semnează. Cu Gaziantepspor

Antrenorul român este așteptat să semneze cu Gaziantep. Nici măcar insistențele nașului său, Gigi Becali, nu l-au convins să rămână la FCSB. Oferta salarială primită de la turci a fost prea mare pentru a mai sta pe gânduri, scrie presa „otomană”.

Primit spectaculos de suporterii FCSB, care au aprins torțe și fumigene la primul antrenament de la revenire, Mirel Rădoi a rezistat doar 5 meciuri, punctează ProSport. Venit să ajute echipa în play-out și, mai ales, barajul de calificare în Conference League, Rădoi nu își va duce munca la capăt. Cel mai probabil, arată sursa citată, intervențiile televizate ale lui Becali, care a reînceput să critice jucătorii, au fost decisive în luarea deciziei de a pleca.

Rădoi are pe masă un contract uriaș de la Gaziantep, întins pe durata unui sezon. Acolo a fost antrenor și Marius Șumudică, iar acum joacă trei români.

„Am aflat că antrenorul român va ajunge în Turcia după meciul echipei sale, cu Farul, pentru a încheia contractul. Surse din club indică faptul că procesul progresează rapid”, notează turcii.

De ce nu poate sta pe banca lui Gaziantep

Gaziantep ar fi prima echipă „europeană” pe care o va antrena Rădoi, din afara României. Contractul său urmează să fie valabil până în 2027. Turcii îi oferă un salariu de 1,2 milioane de euro, plus bonusuri care pot ajunge până la 400.000 de euro.

Cu 5 etape de jucat din acest sezon, Gaziantep ocupă locul 11 în clasament. Echipa nu are emoții cu retrogradarea, dar ambițiile bașkanilor clubului sunt să joace în cupele europene.

Pentru că deja a pregătit două echipe în acest sezon, turcii nu îi permit lui Rădoi să stea pe banca tehnică în aceste ultime 5 meciuri. Astfel, el va avea un alt rol în cadrul clubului. Cel mai probabil, va pregăti viitoarele transferuri și se va ocupa de strategia clubului.

Cum a reacționat Becali

Cum era de așteptat, lui Gigi Becali nu i-a picat deloc bine plecarea finului său. Întrebat despre acest lucru, latifundiarul din Pipera a reacționat într-un mod care îi trădează trăirile:

„Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?!”.

Mirel Rădoi a pregătit echipele FCSB, Universitatea Craiova, Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira. De asemenea, a stat pe banca „tineretului” și a „naționalei” de seniori. Nu a obținut niciun trofeu ca antrenor.

