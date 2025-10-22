Miros „posibil periculos” de gaze, detectat la un fast-food din Sectorul 5. Pompierii și membrii companiei de gaze au venit de urgență la fața locului

Un miros „posibil periculos” a fost detectat la un fast-food din Sectorul 5 al Capitalei. Pompierii și membrii companiei de gaze au venit de urgență la fața locului. Din fericire, nu au fost constatate valori peste pragul de alarmare. Cu toate acestea, pe durata măsurătorilor, activitatea comercială a fost închisă.

UPDATE, ora 23:40 – În urma verificarilor rezultă ca mirosul provine de la un separator de grăsimi (rezervor pentru colectare), în acest caz nefiind o situație de urgență.

Știrea inițială:

„În jurul orei 21.40 a fost sesizat faptul ca la un fast-food dintr-un centru comercial din sectorul 5 este perceptibil un miros posibil periculos. La caz s-a deplasat un echipaj din cadrul Detasamentului de Pompieri 13 Septembrie, care în urma masurătorilor cu aparatul de detecție nu au constatat valori peste pragul de alarmare. În sprijin a fost solicitat un echipaj al companiei de gaze, prilej cu care au fost realizate noi masurători, cu același rezultat. Pe durata acestor acțiuni, activitatea comerciala a fost sistată. În continuare, au fost efectuate verificări in magazinul alaturat si pe acoperisul construcției, care este străbătut de o țeava de gaze, fara a fi identificate valori peste limite. În acest moment se verifică si canalele tehnologice, la nivelul carosabilului. La caz acționează o autospecială de pompieri și echipajul CBRN”, se arată într-un comunicat.

