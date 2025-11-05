Prima pagină » Actualitate » MM Stoica aruncă în aer „transferul” lui Louis Munteanu la FCSB: „Sper să pice definitiv”

05 nov. 2025, 08:04, Actualitate
MM Stoica aruncă în aer „transferul” lui Louis Munteanu la FCSB / Sursa FOTO: prosport.ro

Mihai Stoica a avut o reacție surprinzătoarte față de posibilul transfer al atacantului Louis Munteanu la FCSB. Președintele C.A. al campioanei a transmis că-și dorește ca afacerea aceasta „să pice definitiv”, el nefiind de acord cu venirea starului de la CFR Cluj la gruparea din Berceni.

MM are alte planuri pentru campania de „mercato”, din ianuarie, iar numele lui Munteanu nu figurează pe lista FCSB-ului.

„Avem nevoie de jucători pe alte poziții”

În ultimele zile, presa sportivă a relatat despre interesul lui Gigi Becali pentru două dintre vedetele CFR-ului – Munteanu plus Lindon Emerllahu. Chiar latifundiarul din Pipera a confirmat informațiile vehiculate, spunând că negociază cu Nelu Varga.

Între timp, se pare că tratativele s-au și încheiat, după ce Varga a respins oferta de 4,5 milioane de euro înaintată de Becali. Patronul  CFR-ului vrea 10 milioane de euro pe Munteanu, iar Emerllahu este considerat „netransferabil”.

„Gigi a ieșit și a spus că nu vrea să relateze exact negocierile, atunci ar fi culmea să vin și să completez eu. Au fost niște discuții între Gigi și Neluțu Varga. Nu pot să infirm, nici să confirm (n.r. – că negocierile au picat din cazua salariului excesiv cerut de Louis Munteanu). Important e că nu s-a făcut și sper să rămână definitiv.

Noi avem nevoie de jucători pe alte poziții. Pleacă Malcom Edjouma, trebuie să-l înlocuim cu un mijlocaș central. Emerllahu e mijlocaș central, nimic de zis, dar trebuie să ne uităm și cât plătim. Bîrligea a costat până acum 2,8 milioane. Cu TVA sare de 3 milioane. El și-a meritat banii la golurile pe care le-a marcat. Doar anul ăsta a dat goluri importante, cu Aberdeen și cu Drita, care ne-au adus foarte mulți bani”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Salariul cerut de Louis Munteanu

Într-o intervenție pe marginea acestui subiect, Gigi Becali a transmis că Louis Munteanu are pretenții salariale mult peste nivelul Ligii 1. Din câte se pare, tânărul internațional ar cere mai mulți bani chiar decât Florin Tănase, cel mai bine plătit jucător de la campioana FCSB.

„El a zis că vrea să aibă cei mai mulți bani, mai mulți și decât Tănase”, a spus Gigi Becali, la DigiSport.

