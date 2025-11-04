Gigi Becali a anunțat că a avut o ofertă din MLS pentru Daniel Bîrligea, dar atacantul de la FCSB nu e transferabil acum. Anunțul omului de afaceri a venit după meciul cu U Cluj, câștigat de bucureșteni cu 2-0.

Oferta de la un club din SUA pentru Bîrligea era de șapte milioane de euro, potrivit spuselor lui Gigi Becali.

Atacantul de la FCSB a declart că ar fi de acord să semneze și cu o echip din America, dar acum e focusat să atingă obiectivele alături de roș-albaștri, printre care și titlul de campion.

Ce a spus Daniel Bîrligea despre transferul de la FCSB în SUA

Daniel Bîrligea a marcat șapte goluri pentru FCSB în acest sezon și e cotat la cinci milioane de euro, potrivit transfermarkt.

„Cu ofertele nu este treaba mea, eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine și cât mai serios. Vreau să ajut echipa, să aducem puncte, să mai aducem un campionat, să devenim din nou campioni.

Momentan mă gândesc doar la asta. Nu am intenții să plec sau să mă gândesc la o plecare. Momentan sunt aici, am contract foarte lung și vreau să dau totul pentru această echipă. Sunt aspecte care se vor lua în calcul precum familia, dar eu, personal, am luat decizia la 18 ani să plec, să îmi fac cariera. Oriunde m-ar duce cariera, acolo mă duc. (n.red. – Ai juca în SUA?) Și mai departe! E un campionat foarte bun, e o experiență nouă. Sunt deschis la orice”, a spus Daniel Bîrligea.