„TUNUL” pe care îl dă Florin Tănase, dezvăluit de apropiatul lui Gigi Becali. „Stă pe 15 milioane de euro”

Ajuns la 30 de ani, Florin Tănase se concentrează și pe afaceri, nu numai pe fotbal. Jucătorul FCSB caută să își asigure un viitor liniștit pentru el și familia sa, după ce se va retrage din carieră.

Obișnuit să marcheze în meciurile importante, „Tase” punctează și în afara terenului.

Dragomir: „Are 4 blocuri”

Astfel, preferatul lui Gigi Becali din lotul campioanei a învățat că nu trebuie să stea doar în banii câștigați din fotbal, dacă dorește stabilitate financiară.

Apropiat al lui Gigi Becali, Dumitru Dragomir a făcut o dezvăluire importantă despre internaționalul de la FCSB. Se pare că mijlocașul în vârstă de 30 de ani are investiții serioase în imobiliare, iar peste puțin timp se pregătește să dea un adevărat „tun”.

„Tănase stă pe cai mari. Nu știu dacă e cel mai bun jucător din Superligă, dar este cel mai pricopsit. Are patru blocuri lângă mine. După ce vinde apartamentele astea, stă pe cel puțin 15 milioane de euro, dacă nu mai mult. Văd că se interesează să cumpere terenuri, în continuare. În imobiliare nu mai câștigi 30%, dar câștigi 20. Ce bancă îți mai dă 20%?”, a declarat Dragomir pentru fanatik.ro.

Recent, chiar Gigi Becali dezvăluia că Florin Tănase a luat aproape 1 milion de euro în sezonul precedent, din salarii și bonusuri.

„Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. Se mai alintă el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate… Vezi-ți, mă, de treaba ta cu ofertele, mă, unde să te duci, în Turcia și să iei mai puțini bani decât la mine?! Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul, ești cu familia ta, în țara ta ortodoxă” – Gigi Becali

Tănase a fost vândut de Becali în 2022 pe 3 milioane de euro și a stat doi ani în zona Golfului, în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. În acest interval, a câștigat undeva la 2,6 milioane de euro.

Revenit la FCSB, este cel mai bine plătit fotbalist din lot, cu un salariu de 360.000 de euro pe an.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Florin Tănase, atac fără precedent la adresa familiei BECALI. „Îmi e milă de el, săracul! A ajuns prea rău”

Replică dură pentru Florin Tănase. Scandalul momentului în fotbalul românesc. „Nu puteam să transferăm golgheterul care marca doar din penalty”