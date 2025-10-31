Prima pagină » Actualitate » „TUNUL” pe care îl dă Florin Tănase, dezvăluit de apropiatul lui Gigi Becali. „Stă pe 15 milioane de euro”

„TUNUL” pe care îl dă Florin Tănase, dezvăluit de apropiatul lui Gigi Becali. „Stă pe 15 milioane de euro”

31 oct. 2025, 08:02, Actualitate
„TUNUL” pe care îl dă Florin Tănase, dezvăluit de apropiatul lui Gigi Becali. „Stă pe 15 milioane de euro”
„Tunul” pe care îl dă Florin Tănase, dezvăluit de apropiatul lui Gigi Becali / Sursa FOTO: prosport.ro

Ajuns la 30 de ani, Florin Tănase se concentrează și pe afaceri, nu numai pe fotbal. Jucătorul FCSB caută să își asigure un viitor liniștit pentru el și familia sa, după ce se va retrage din carieră.

Obișnuit să marcheze în meciurile importante, „Tase” punctează și în afara terenului.

Dragomir: „Are 4 blocuri”

Astfel, preferatul lui Gigi Becali din lotul campioanei a învățat că nu trebuie să stea doar în banii câștigați din fotbal, dacă dorește stabilitate financiară.

Apropiat al lui Gigi Becali, Dumitru Dragomir a făcut o dezvăluire importantă despre internaționalul de la FCSB. Se pare că mijlocașul în vârstă de 30 de ani are investiții serioase în imobiliare, iar peste puțin timp se pregătește să dea un adevărat „tun”.

„Tănase stă pe cai mari. Nu știu dacă e cel mai bun jucător din Superligă, dar este cel mai pricopsit. Are patru blocuri lângă mine. După ce vinde apartamentele astea, stă pe cel puțin 15 milioane de euro, dacă nu mai mult. Văd că se interesează să cumpere terenuri, în continuare. În imobiliare nu mai câștigi 30%, dar câștigi 20. Ce bancă îți mai dă 20%?”, a declarat Dragomir pentru fanatik.ro.

Recent, chiar Gigi Becali dezvăluia că Florin Tănase a luat aproape 1 milion de euro în sezonul precedent, din salarii și bonusuri.

„Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. Se mai alintă el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate… Vezi-ți, mă, de treaba ta cu ofertele, mă, unde să te duci, în Turcia și să iei mai puțini bani decât la mine?! Aici ești și vedetă, ești și prieten cu patronul, ești cu familia ta, în țara ta ortodoxă” – Gigi Becali

Tănase a fost vândut de Becali în 2022 pe 3 milioane de euro și a stat doi ani în zona Golfului, în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. În acest interval, a câștigat  undeva la 2,6 milioane de euro.

Revenit la FCSB, este cel mai bine plătit fotbalist din lot, cu un salariu de 360.000 de euro pe an.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Florin Tănase, atac fără precedent la adresa familiei BECALI. „Îmi e milă de el, săracul! A ajuns prea rău”

Replică dură pentru Florin Tănase. Scandalul momentului în fotbalul românesc. „Nu puteam să transferăm golgheterul care marca doar din penalty”

Citește și

BREAKING NEWS Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE
09:07
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE
VIDEO Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central
08:57
Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central
POLITICĂ Adrian Zuckerman crede că „președintele Trump și cu Marco Rubio trebuie să vorbească cu omologii lor din România” despre retragerea trupelor
08:55
Adrian Zuckerman crede că „președintele Trump și cu Marco Rubio trebuie să vorbească cu omologii lor din România” despre retragerea trupelor
CONTROVERSĂ Amendă de 3.000 de lei pentru organizatorul marșului dedicat victimelor Colectiv. Jandarmeria: „Agentul nu a înțeles spiritul legii”
07:52
Amendă de 3.000 de lei pentru organizatorul marșului dedicat victimelor Colectiv. Jandarmeria: „Agentul nu a înțeles spiritul legii”
Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta (Focus)
Cancan.ro
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Nvidia scrie istorie din nou! Ce valoare a atins acum compania?
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
09:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
09:00
Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Criza gunoaielor din Sectorul 1, perioada „Clotilde Armand”, bate din nou la ușă. Consiliul Local vrea să schimbe o hotărâre pe care a votat-o cu doar 3 luni în urmă. Avocat: „O încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil, riscăm și o criză sanitară, administrația demonstrează rea-credință”
08:55
Criza gunoaielor din Sectorul 1, perioada „Clotilde Armand”, bate din nou la ușă. Consiliul Local vrea să schimbe o hotărâre pe care a votat-o cu doar 3 luni în urmă. Avocat: „O încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil, riscăm și o criză sanitară, administrația demonstrează rea-credință”
EXTERNE Summitul Trump – Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina
08:33
Summitul Trump – Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina
SPORT Cine este SPORTIVA româncă propusă de americani pentru un documentar pe Netflix: „Viața ei ar trebui spusă lumii. Joacă cel mai bun tenis”
08:22
Cine este SPORTIVA româncă propusă de americani pentru un documentar pe Netflix: „Viața ei ar trebui spusă lumii. Joacă cel mai bun tenis”