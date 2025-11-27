Prima pagină » Actualitate » Prețurile la pește în Postul Crăciunului. Ce specii preferă românii

Prețurile la pește în Postul Crăciunului. Ce specii preferă românii

27 nov. 2025, 12:30, Actualitate
Vânzările de pește ating niveluri record în perioada Postului de Crăciun. Aproape în fiecare săptămână există câte o dezlegare, iar în aceste zile, raioanele cu produse pescărești sunt luate cu asalt.

La toate magazinele specializate și în supermarketuri se găsește o ofertă variată, de la pești autohtoni la specii exotice, în diverse dimensiuni și formate, întregi sau fileuri, pentru toate gusturile și bugetele.

Peștele proaspăt autohton

După cum spun vânzătorii, românii preferă, în special, speciile autohtone, iar pe primul loc în topul preferințelor se află crapul. Acesta poate fi cumpărat viu, cu 22 lei/kg în supermarket sau pescuit întreg, la prețuri între 23 și 29 lei/kg, în funcție de proveniență. Crapul de Dunăre poate ajunge și la 35 lei/kg, spun comercianții. Pentru file, prețurile cresc și ajung la 45 lei/kg pentru cel de baltă și 53 lei/kg pentru cel de Dunăre, informează G4Food.

Mulți aleg, însă, carasul sau plătica, pe care le apreciază pentru gustul lor, mai ales când sunt prăjite. Carasul se vinde cu 30 lei/kg, iar plătica cu 22 lei/kg. Somnul, un pește gras și apreciat pentru textura sa, costă aproximativ 40 lei/kg întreg, iar fileurile ajung până la 65 lei/kg.

Știuca, ideală pentru preparate speciale, costă 30 lei/kg, iar șalăul, un alt răpitor, poate fi cumpărat cu 55 lei/kg file. Păstrăvul eviscerat are un preț de 42-44 lei/kg.

Pește din Mediterana și Atlantic

Pentru amatorii de pește importat, oferta este la fel de bogată. Somonul, cel mai căutat pește din această categorie, se vinde între 80 și 100 lei/kg pentru file, iar rondelele pot ajunge la 95 lei/kg. Pentru cei cu buget mai redus, dorada regală costă 55 lei/kg, pălămida 59 lei/kg, iar macroul proaspăt și chefalul au prețuri accesibile, de 35 respectiv 27 lei/kg.

Pentru gusturi mai rafinate, rondelele de sturion pot ajunge la 77 lei/kg, în timp ce tacâmurile de pește pentru ciorbă sunt disponibile la prețuri între 6 și 17 lei, în funcție de specie.

Fructe de mare

Clienții pot găsi și o gamă variată de fructe de mare, precum calamari, baby caracatiță, creveți sau scoici, însă, prețurile pentru aceste delicii sunt mai ridicate.

Pentru cei care vor să sărbătorească Crăciunul cu tradiție și pește proaspăt, oferta este generoasă și diversă, adaptată pentru toate gusturile și buzunarele. Indiferent dacă preferați pești autohtoni sau din Marea Mediterană ori Atlantic.

