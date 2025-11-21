Prima pagină » Actualitate » Nici „MILIONUL” nu mai e ce-a fost! Ce poți cumpăra cu 100 lei la Târgul de Crăciun din Craiova

Nici „MILIONUL” nu mai e ce-a fost! Ce poți cumpăra cu 100 lei la Târgul de Crăciun din Craiova

21 nov. 2025, 11:06, Actualitate
FOTO: Lucian Popa @ Tik Tok

Este cunoscut faptul că, de obicei, la celebrele târguri de Crăciun prețurile produselor vândute sunt mult mai mari pentru că, pe lângă costurile de producție, mai sunt incluse și cele de închiriere a spațiilor de comercializare. În acest context, unul dintre clienți a făcut un mic test și aflat ce se poate cumpăra cu doar 100 de lei, la deja celebrul Târg de la Craiova.

„Client: Haideți să vedem ce putem să cumpărăm de 100 lei, aici, la Târgul de Crăciun din Craiova.

Vânzătoare: Două porții de gogoșele, 35 de lei/porția, o ciocolată caldă, la 20 de lei, dar și o apă, pentru că o să îți vină sete.

Client: Gata, asta poți să cumperi la Târgul de Crăciun din Craiova de 100 de lei, uitați-vă!”, a fost dialogul dintre cei doi.

FOTO: Lucian Popa @ Tik Tok

FOTO: Lucian Popa @ Tik Tok

Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile pe 14 noiembrie, cu un spectacol de lumini și decoruri impresionante, care dau viață poveștilor despre magia sărbătorilor de iarnă.

Astfel, Primăria din acest oraș doljean a reușit – și anul acesta – să le ofere craiovenilor și nu numai unul dintre cele mai așteptate și apreciate evenimente ale iernii, care poate fi vizitat până la data 6 ianuarie 2026.

VIDEO & FOTO: Lucian Popa @ Tik Tok

