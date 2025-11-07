Prima pagină » Actualitate » Mobilizare la URNE. Alegătorii din Dobromir și Lumina, Constanța, nevoiți să voteze din nou din cauza deceselor primarilor deja aleși

07 nov. 2025, 19:39, Actualitate
Alegătorii din două localități constanțene sunt puși din nou pe drumuri. Cetățenii vor merge la urne să voteze după ce primarii aflați în funcție au decedat. Vestea morții acestora i-a surprins pe locuitori. Alegerile sunt așteptate cu interes, iar oamenii spun că își doresc stabilitate și continuarea proiectelor începute. Votul va avea loc pe 7 decembrie, odată cu alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.

Alegerile vor avea loc în localitățile Dobromir și Lumina, cauzate de decesul edililor. Locuitorii din Lumina spun că localitatea a rămas fără primar după ce Dumitru Chiru, unul dintre cei mai vechi edili din județul Constanța, s-a stins din viață în luna aprilie.

Este normal că trebuia să fie, că cineva să alege. Până la organizarea alegerilor, atribuțiile funcției de primar au fost preluate de viceprimar. Acesta spune că proiectele administrației au continuat și că sunt multe lucruri care trebuie duse mai departe, este de acord și un alegător.

Videprimarul speră că odată cu alegerile parțiale, localitatea Lumina va merge mai departe pe drumul dezvoltării.

