Moment istoric- Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. Se înclină drapelul

Pe Platoul Marinescu, Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. După intonarea Imnului, are loc ceremonia de înclinare a drapelului. Cortegiul pleacă spre Cimitirul Ghencea III pentru înmormântare.

Garda de Onoare – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” i-a prezentat ultimul onor fostului șef de stat Ion Iliescu.

Momentul solemn a avut parte și de înclinarea drapelului, s-a intonat Imnul Național al României. Cortegiul a trecut prin fața Gărzii și a plecat spre Cimitirul Ghencea III.

Cortegiul funerar a părăsit Palatul Cotroceni în apropiere de ora prânzului.

Traseul pe care acesta se va deplasa, spre cimitir este: B-dul Gheorghe Marinescu, B-dul Eroii Sanitari – B-dul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – B-dul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – B-dul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea 3.

Sicriul va fi amplasat la intrarea în cimitir pe un afet de tun. Acolo se vor desfășura formarea cortegiului funerar și prezentarea onorului. Înhumarea va avea loc în prezența familiei și apropiaților.

Ion Iliescu a murit marți la vârsta de 95 de ani, în urma unui cancer pulmonar, care l-a ținut internat, aproape două luni, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Capitală.

