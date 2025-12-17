Momentele dificile prin care a trecut Lili Sandu. ”Am avut atacuri de panică pe care am încercat să le maschez”

Lili Sandu, în vârstă de 46 de ani, a mărturisit că au existat situații când a apărut în direct la TV cu zâmbetul pe buze, deși nu trecea prin cele mai bune momente.



Lili Sandu a avut primul contact cu scena în anul 1995 prin intermediul emisiunii ”Școala Vedetelor”, după care a colaborat cu trupa Trinity, împreună cu Ileana Lazariuc. Lili Sandu a avut o scurtă carieră solo până în anul 2009, iar apoi a plecat în SUA pentru a deveni actriță. Aceasta a apărut în câteva telenovele în România și a prezentat mai multe emisiuni TV.

În prezent, aceasta este moderatoare la ”Vorbește lumea”, de la Pro TV. Vedeta a povestit, pentru revista Viva, că au existat situații când a apărut în direct la TV cu zâmbetul pe buze, deși în viața sa se întâmplau lucruri mai puțin plăcute.

Momentele dificile prin care a trecut Lili Sandu. ”Au fost clipe în care Thomas era pe masa de operație, iar eu trebuia să fiu dimineața la filmări”

”Sunt deja trei ani de zile de când prezint emisiunea ”Vorbește lumea” și au fost clipe în care Thomas (n.r. fiul ei) era pe masa de operație, iar eu trebuia să fiu dimineața la filmări. Și mama a trecut printr-un moment foarte greu, de viață și de moarte, aș putea spune, a fost bolnavă, iar eu am fost la emisiune și mi-am făcut treaba. Am avut atacuri de panică pe care am încercat să le maschez…

Dar, mai presus de toate, contează că merg la emisiune cu foarte mare pasiune. Asta nu înseamnă că îi neglijez pe cei pe care-i iubesc, Doamne ferește! Ceea ce vreau să zic este că pentru mine prezența pe platourile de filmare e ca o terapie în momentele grele și nici n-am fost nevoită să mă ascund prea mult, pentru că oamenii exact asta apreciază la mine și la colegii mei, că suntem reali”, a detaliat Lili Sandu.

”Noi așa suntem, cum ne vedeți la TV, n-o jucăm! În momentele despre care vorbeam, colegii mei au fost alături de mine și am simțit atât de multă căldură din partea lor, și era, ți-am zis, fix ca o terapie pentru mine să fiu pe platourile de filmare, și nu pe holurile spitalelor. Ca o concluzie, da, directul nu e ușor, dar totul ține de pasiune, deci dacă-ți place ceea ce faci, nu cred că există limite.

Și mie chiar îmi place, e ca un microb care mi-a intrat pe sub piele. Dacă m-ai întreba ce aș alege, filmul, muzica sau televiziunea, răspunsul meu este, clar, televiziunea. E pe primul loc și încerc să fiu la nivelul pe care mi-l doresc eu, personal, că nu consider că mai am ceva de demonstrat. Vreau doar să fiu fericită, împlinită și împăcată cu ceea ce fac”, a mai spus vedeta.