Moșteanu s-a întâlnit cu Însărcinatul cu Afaceri al SUA la București: „Am avut o discuție foarte bună”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, continuă seria discuțiilor oficiale pe care le cataloghează drept „foarte bune”. De data aceasta, este vorba despre Michael Dickerson, Însărcinatul cu Afaceri al SUA, la București.

Șeful MApN spune că România „rămâne un partener de încredere, hotărât să contribuie activ la securitatea regiunii”. Prin urmare, „leadershipul american în aceste eforturi este esențial”.

„România și Statele Unite – parteneri pentru securitatea regiunii. Am avut o discuție foarte bună cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu Afaceri al SUA la București. România și Statele Unite împărtășesc același obiectiv: un flanc estic puternic și o Europă sigură. România rămâne un partener de încredere, hotărât să contribuie activ la securitatea regiunii, iar leadershipul american în aceste eforturi este esențial, a transmis Mo;teanu, în urma întrevederii cu oficialul SUA.

