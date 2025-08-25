Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării: „Vom continua să le fim alături în această LUPTĂ”

Ionuț Moșteanu s-a întâlnit luni cu ministrul ucrainean al Apărării Denîs Șmîhal. Discuțiile au vizat cooperarea în domeniul militar, reconstrucția Ucrainei și implicarea României în eforturile internaționale de sprijinire a țării vecine, potrivit unei postări pe pagina sa oficială de Facebook.

În cadrul discuției cu omologul său ucrainean, Ionuț Moșteanu a subliniat că România rămâne un partener de încredere pentru Ucraina și că va continua să susțină procesul de reconstrucție și consolidare a securității, atât prin formate bilaterale, cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

„M-am întâlnit astăzi cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toții, despre viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război. Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră,” a scris Moșteanu pe Facebook.

Moșteanu a transmis un mesaj ferm la adresa Rusiei, arătând că strategia Kremlinului de a opri parcursul european al Ucrainei a eșuat și că România rămâne parte a alianței democratice care sprijină Kievul.

„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure,” a mai precizat acesta.

Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul oferit de România și a transmis mulțumiri Guvernului și poporului român pentru parteneriatul puternic și sprijinul acordat Ucrainei.

Sursa foto: Pagina de Facebook Ionuț Moșteanu

AUTORUL RECOMANDĂ: