Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie

Întrebat de Gândul când a aflat de retragerea trupelor americane din România, Ionuț Moșteanu a răspuns că a aflat abia luni. Ulterior, pe Facebook, Moșteanu a spus că redimensionarea contingentelor din Europa au fost anunțate încă din februarie.

„Parteneriatul strategic România-SUA rămâne solid și activ. România și aliații au fost informați despre redimensionarea unei părți din trupele americane dislocate în Europa, care reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale din SUA, anunțate încă din februarie”, spune Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Pentru a înlocui trupele plecate, România este în discuție cu toți aliații săi pentru a suplini golul creat, dar asta depinde de provocările bugetare ale fiecărui stat.

„România poate să controleze 100% ceea ce face cu armata ei”, spune Moșteanu, cu toate că noul proiect de lege al apărării prevede predarea comenzii trupelor române în anumite cazuri. „Ceea ce facem acum prin noua lege a apărării este să aducem modul de comandă la nivelul anului 2025”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: