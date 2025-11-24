Muncitorii de la Navrom Galaţi au început ziua de lucru cu grevă de avertisment. Au transmis şi un mesaj către patronat:”Hoţii, hoţii!”

Aşa cum au anunţat, de săptămâna trecută, angajaţii de la NAVROM Galaţi au început ziua de lucru cu o grevă de avertisment. Revendicările acestora vizează, în primul rând, recunoaşterea de către conducerea uzinei a afilierii sindicatului muncitorilor la Blocul Naţional Sindical, pentru o mai bună reprezentare în negocierile cu patronatul.

Liderul sindical de la NAVROM, Florin Chiriloiu, spune că revendicările muncitorilor au fost comunicate şi angajatorului, precum şi Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi, în cererea de conciliere, şi mai vizează:

„1. Reluarea imediată a negocierilor colective cu comisia sindicală desemnată prin adresa nr. 40/27.08.2025, potrivit art. 102 alin. (1) lit. B pct. 3 din Legea nr. 367/2022. 2. Stabilirea unui calendar real şi ferm al negocierilor, având în vedere expirarea contractului colectiv de muncă la nivelul unității. 3. Transmiterea tuturor informațiilor economico-financiare prevăzute de art. 98 alin. (4) din Legea nr. 367/2022, necesare unei negocieri colective echilibrate. 4. Încetarea imediată a acțiunilor de instigare a salariaţilor la desemnarea unor reprezentanți în paralel cu sindicatul legal constituit, contrar art. 7, art. 53 şi art. 102 din Legea nr. 367/2022. 5. Reluarea negocierilor fără impunerea unor condiții nelegale, respectiv solicitarea unor documente inteme (statut, cerere de afiliere), neprevăzute de lege şi contrare autonomiei sindicale. 6. Recunoaşterea mandatului Federației Sindicale IndustriALL îndreptățită să participe la negociere. BNS ca structură sindicală afiliată,

Greva de avertisment a scos în curtea uzinei 36 de muncitori care vor protesta timp de două ore. Mesajul transmis patronatului a fost „Hoţii, hoţii!”

