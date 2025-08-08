Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august 2025. Se află într-o zonă liniștită, tranzitată, de regulă, de turiști. Locuința se află la etajul 3 al unui bloc și necesită renovări.

Începând cu data de 1 august 2025, după intrarea în vigoare a noilor taxe, achziționarea unei locuințe ar putea părea un „vis îndepărtat” pentru mulți cetățeni. Există, însă, și situații în care pot găsi locuințe la un preț mai mic, totuși raportat la factori precum locația sau nivelul de trai.

Într-un municipiu din România, o garsonieră poate fi cumpărată la prețul de 9.000 de euro.

Locuința care se regăsește în Făgăraș, în zona 13 Decembrie, are o suprafață utilă de 13 metri pătrați, dispunând de o singură cameră. Practic, se cer 692 de euro per metrul pătrat, raportat la prețul întreg. Garsoniera se află la etajul 3, într-un bloc cu 4 nivele. Locuința necesită renovări, potrivit anunțului de pe o platformă de imobiliare din România. Este vândută prin agenție.

Potrivit anunțului postat pe platforma imobiliară, garsoniera este „parțial renovată, mobilată și utilată” și se regăsește în cartierul 13 Decembrie din Făgăraș. Locuința dispune deo suprafață utilă de 13 metri pătrați și este compartimentată astfel: o cameră, hol, bucătărie, baie și o cotă de 6.4 metri pătrați din elemente de uz comun.

„Este decomandată și beneficiază de multiple dotări și îmbunătățiri: ușa metalică nouă la intrare, este racordată la Ecoterm, boiler electric la baie, butelie pe gaz pentru gătit, geamuri termopan și mobilier (exact ca în poze). Preț 9.000 euro. Deține Certificat Energetic, clasa C”, se mai arată în anunț.

