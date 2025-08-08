Prima pagină » Actualitate » Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august

Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august

08 aug. 2025, 08:36, Actualitate
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august

Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august 2025. Se află într-o zonă liniștită, tranzitată, de regulă, de turiști. Locuința se află la etajul 3 al unui bloc și necesită renovări.

Începând cu data de 1 august 2025, după intrarea în vigoare a noilor taxe, achziționarea unei locuințe ar putea părea un „vis îndepărtat” pentru mulți cetățeni. Există, însă, și situații în care pot găsi locuințe la un preț mai mic, totuși raportat la factori precum locația sau nivelul de trai.

Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro

Într-un municipiu din România, o garsonieră poate fi cumpărată la prețul de 9.000 de euro.

Locuința care se regăsește în Făgăraș, în zona 13 Decembrie, are o suprafață utilă de 13 metri pătrați, dispunând de o singură cameră. Practic, se cer 692 de euro per metrul pătrat, raportat la prețul întreg. Garsoniera se află la etajul 3, într-un bloc cu 4 nivele. Locuința necesită renovări, potrivit anunțului de pe o platformă de imobiliare din România. Este vândută prin agenție.

Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august

În Făgăraș, o garsonieră costă 9.000 de euro / foto: Storia

Potrivit anunțului postat pe platforma imobiliară, garsoniera este „parțial renovată, mobilată și utilată” și se regăsește în cartierul 13 Decembrie din Făgăraș. Locuința dispune deo suprafață utilă de 13 metri pătrați și este compartimentată astfel: o cameră, hol, bucătărie, baie și o cotă de 6.4 metri pătrați din elemente de uz comun.

„Este decomandată și beneficiază de multiple dotări și îmbunătățiri: ușa metalică nouă la intrare, este racordată la Ecoterm, boiler electric la baie, butelie pe gaz pentru gătit, geamuri termopan și mobilier (exact ca în poze). Preț 9.000 euro. Deține Certificat Energetic, clasa C”, se mai arată în anunț.

Locuința are 13 metri pătrați / foto: Storia

Autorul recomandă:

APARTAMENTE vechi, la vremuri noi! Domeniul imobiliar, pe nisipuri mișcătoare. Prima consecință a majorării TVA pentru locuințe

Cum poate fi evitat noul TVA în IMOBILIARE. Ce portiță au găsit dezvoltatorii și ce oportunități ar fi pentru clienți

Localitatea din România unde îți poți cumpăra o casă cu doar 5000 de euro. Terenul are 650 mp

Cât costă o CASĂ la gri, de 100 de metri pătrați, în 2025. Prețurile nu mai sunt aceleași ca anul trecut

Sursă foto: Storia

Citește și

CULTURĂ Pianistul Seong-Jin Cho debutează în România la Festivalul Enescu, alături de Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma
09:04
Pianistul Seong-Jin Cho debutează în România la Festivalul Enescu, alături de Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma
ACTUALITATE Republica Moldova RETRAGE licența Moldovagaz, controlată de Gazprom. Rusia acuză „distrugerea deliberată” a companiei și amenință cu represalii
09:00
Republica Moldova RETRAGE licența Moldovagaz, controlată de Gazprom. Rusia acuză „distrugerea deliberată” a companiei și amenință cu represalii
ACTUALITATE România forțează reintrarea în programul VISA Waiver prin „metoda Qatarului”. Statul plătește 25.000 $ pe lună pentru lobby la Washington
08:34
România forțează reintrarea în programul VISA Waiver prin „metoda Qatarului”. Statul plătește 25.000 $ pe lună pentru lobby la Washington
GALERIE FOTO George Enescu – Poema Română: Immersive Experience. ZIUA ENESCU celebrată la Muzeul MINA. Publicul este invitat la o serie gratuită de proiecții
08:27
George Enescu – Poema Română: Immersive Experience. ZIUA ENESCU celebrată la Muzeul MINA. Publicul este invitat la o serie gratuită de proiecții
ACTUALITATE Deepfake în Iași cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț a fost folosită fără acord în reclama false, generate cu AI
08:20
Deepfake în Iași cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț a fost folosită fără acord în reclama false, generate cu AI
ACTUALITATE Noi detalii despre tonele de materiale cu posibil uz MILITAR, blocate la Vama Albița pe ruta Belarus–Transnistria
08:10
Noi detalii despre tonele de materiale cu posibil uz MILITAR, blocate la Vama Albița pe ruta Belarus–Transnistria
Mediafax
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
DOCUMENT. Avem pachetul doi de măsuri al guvernului Bolojan. 6000 de posturi eliminate
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit ce se punea la cale: Dezastru…
Evz.ro
Lobby la Washington. România a angajat firma care a obținut Visa Waiver pentru Qatar
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Cum a fost prima zi de UNTOLD X? Rag'N'Bone Man a electrizat scena principală cu un show de senzație! Zeci de mii de fani au cântat alături de el
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ