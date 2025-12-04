Prima pagină » Actualitate » Muzeu dedicat lui Michael Jackson în Monaco. Cine este în spatele proiectului

Muzeu dedicat lui Michael Jackson în Monaco. Cine este în spatele proiectului

04 dec. 2025, 14:58, Actualitate
Muzeu dedicat lui Michael Jackson în Monaco. Cine este în spatele proiectului
Muzeu dedicat lui Michael Jackson

Jermaine, fratele lui Michael Jackson, a anunțat proiectul unui muzeu în principatul Monaco dedicat operelor de artă ale fratelui său mai mic. Acolo ar urma să fie expuse zeci de tablouri pictate de celebrul cântăreț american, decedat în 2009 la vârsta de 50 de ani.

Amplasamentul nu a fost încă stabilit, nici data deschiderii muzeului, însă colecția de tablouri și suveniruri adunate de familia Jackson este pregătită, a declarat Jermaine Jackson, ajuns la 70 de ani.

Cine finanțează proiectul

Afirmațiile au fost făcute în marja galei de Crăciun organizate de revista „The Monegasque”, la Yacht Club, o locație exclusivistă din micul principat situat pe coastele Mării Mediterane.

Deși Michael Jackson a ajuns la Monaco doar de câteva ori, în anii ‘90, Jermaine Jackson – al patrulea dintre cei 10 copii ai familiei Jackson și membru al grupului Jackson Five – a locuit acolo timp de cinci ani. El s-a asociat cu fondatorul revistei „The Monegasque”, Luis Costa Macambira, un vechi prieten de-al său, pentru a promova acest proiect.

Cel mai probabil, este vorba despre o expoziție temporară, care va expune inițial o parte dintre lucrările lui Michael Jackson. Muzeul va fi finanțat de Jackson Family Legacy Investments, o companie creată de Jermaine Jackson cu scopul de a transmite moștenirea culturală și artistică a acestei familii americane noilor generații.

Deși muzeul se va îmbogăți cu noi lucrări de-a lungul anilor care vor urma, colecția sa inițială numără, deja, aproximativ 200 de „opere de artă” atribuite lui Michael Jackson: 120 de tablouri, precum și fotografii și sculpturi.

„Michael era un pictor incredibil”, a declarat fratele său mai mare, care a adunat și o întreagă colecție de suveniruri despre familia sa, de la începuturile carierei artistice a fraților Jackson, din anii ’60, și până la moartea megastarului pop, în 2009.

„Vrem ceva captivant”

„Avem multe lucruri de arătat, iar eu numesc asta un «show-see», deoarece muzeele sunt calme, cu expoziții interesante, dar noi vrem ceva captivant, ceea ce facem pe scenă. Vrem să facem muzeul aici, la Monaco, pentru că iubim Monaco și îl iubim și pe prințul Albert. Ce om minunat este Excelența Sa! Îmi cunoaște foarte bine familia”, a mai adăugat Jermaine Jackson.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Fiica lui Michael Jackson are nasul PERFORAT de la droguri. Ce sunet scoate când respiră: „Trăiesc așa de la 20 de ani”

A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”

Primul trailer al filmului biografic despre Michael Jackson a fost lansat. Când va ajunge în cinematografele din lumea întreagă

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
15:20
Victor Ponta lansează un scenariu în Criza apei: „Dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat”
POLITICĂ Criza apei. Avertismentul lui Bolojan: ‘Cei care sunt responsabili trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare’
15:04
Criza apei. Avertismentul lui Bolojan: ‘Cei care sunt responsabili trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare’
ULTIMA ORĂ Parchetul General începe urmărirea penală împotriva celor care instigă public împotriva magistraților. A deschis 3 dosare.
14:09
Parchetul General începe urmărirea penală împotriva celor care instigă public împotriva magistraților. A deschis 3 dosare.
FINANCIAR Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
14:06
Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an
ECONOMIE Concedieri masive în trei fabrici din România. Sute de angajați pe drumuri
13:53
Concedieri masive în trei fabrici din România. Sute de angajați pe drumuri
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
ADN-ul de lup se ascunde în majoritatea câinilor, au descoperit oamenii de știință

Cele mai noi