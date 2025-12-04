Muzeu dedicat lui Michael Jackson în Monaco. Cine este în spatele proiectului

Jermaine, fratele lui Michael Jackson, a anunțat proiectul unui muzeu în principatul Monaco dedicat operelor de artă ale fratelui său mai mic. Acolo ar urma să fie expuse zeci de tablouri pictate de celebrul cântăreț american, decedat în 2009 la vârsta de 50 de ani.

Amplasamentul nu a fost încă stabilit, nici data deschiderii muzeului, însă colecția de tablouri și suveniruri adunate de familia Jackson este pregătită, a declarat Jermaine Jackson, ajuns la 70 de ani.

Cine finanțează proiectul

Afirmațiile au fost făcute în marja galei de Crăciun organizate de revista „The Monegasque”, la Yacht Club, o locație exclusivistă din micul principat situat pe coastele Mării Mediterane.

Deși Michael Jackson a ajuns la Monaco doar de câteva ori, în anii ‘90, Jermaine Jackson – al patrulea dintre cei 10 copii ai familiei Jackson și membru al grupului Jackson Five – a locuit acolo timp de cinci ani. El s-a asociat cu fondatorul revistei „The Monegasque”, Luis Costa Macambira, un vechi prieten de-al său, pentru a promova acest proiect.

Cel mai probabil, este vorba despre o expoziție temporară, care va expune inițial o parte dintre lucrările lui Michael Jackson. Muzeul va fi finanțat de Jackson Family Legacy Investments, o companie creată de Jermaine Jackson cu scopul de a transmite moștenirea culturală și artistică a acestei familii americane noilor generații.

Deși muzeul se va îmbogăți cu noi lucrări de-a lungul anilor care vor urma, colecția sa inițială numără, deja, aproximativ 200 de „opere de artă” atribuite lui Michael Jackson: 120 de tablouri, precum și fotografii și sculpturi.

„Michael era un pictor incredibil”, a declarat fratele său mai mare, care a adunat și o întreagă colecție de suveniruri despre familia sa, de la începuturile carierei artistice a fraților Jackson, din anii ’60, și până la moartea megastarului pop, în 2009.

„Vrem ceva captivant”

„Avem multe lucruri de arătat, iar eu numesc asta un «show-see», deoarece muzeele sunt calme, cu expoziții interesante, dar noi vrem ceva captivant, ceea ce facem pe scenă. Vrem să facem muzeul aici, la Monaco, pentru că iubim Monaco și îl iubim și pe prințul Albert. Ce om minunat este Excelența Sa! Îmi cunoaște foarte bine familia”, a mai adăugat Jermaine Jackson.

