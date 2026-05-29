Eșec major pentru Jeff Bezos: o rachetă Blue Origin a explodat în timpul unui test. Cum vor fi afectate planurile NASA de a trimite din nou oameni pe Lună

Planurile NASA de a construi o bază lunară și de a trimite din nou oameni pe Lună, în următorii doi ani, ar putea suferi modificări substanțiale, după ce o rachetă a companiei Blue Origin, fondată de miliardarul Jeff Bezos, a explodat, noaptea trecută, în timpul unui test din Florida, relatează The Guardian.

Sursă video: X/ @SpaceflightNow

O minge de foc uriașă a cuprins și a distrus rampa de lansare de la Centrul Spațial Kennedy la câteva secunde după începerea testului de aprindere a motoarelor. Potrivit sursei citate, cerul din Fort Pierce s-a colorat pentru scurt timp în portocaliu.

New Glenn este tipul de rachetă pe care Blue Origin intenționează să îl utilizeze pentru a lansa module de aterizare pe Lună pentru NASA, inclusiv modulele care vor transporta astronauții pe suprafața lunară.

Reacția lui Jeff Bezos: „O zi extrem de grea”

Bezos, fondatorul Blue Origin, a postat pe X că toți angajații companiei sale au fost localizați, sunt în siguranță și nu au suferit răni, dar a menționat că a fost o „zi extrem de grea”.

Sursă video: X/ @NASASpaceflight

Marți, NASA a anunțat că Blue Origin a câștigat contractul pentru lansarea primei misiuni planificate pentru acest an, menite să marcheze începutul construcției bazei lunare în valoare de 20 de miliarde de dolari.

Compania lui Bezos se află în competiție cu SpaceX a lui Elon Musk, pentru furnizarea unui modul de aterizare lunar în cadrul misiunii Artemis IV, planificată pentru 2028, care va marca prima aterizare a astronauților pe Lună din 1972 încoace.

Jared Isaacman, administratorul NASA, a postat pe X că, în urma exploziei – pe care Blue Origin a descris-o drept „o anomalie” – se va efectua o evaluare completă a acestui calendar.

„Zborul spațial nu iartă greșelile, iar dezvoltarea unei noi capacități de lansare a rachetelor este extrem de dificilă”, a scris el. „Vom colabora cu partenerii noștri pentru a sprijini o investigație amănunțită a acestei anomalii, pentru a evalua impactul asupra misiunilor pe termen scurt și pentru a relua lansările de rachete.” „Vom furniza informații cu privire la eventualele consecințe asupra programelor Artemis și Moon Base imediat ce acestea vor fi disponibile.”

Bezos a declarat într-un tweet: „Este prea devreme pentru a cunoaște cauza exactă, dar lucrăm deja pentru a o identifica. A fost o zi extrem de grea, dar vom reconstrui tot ce trebuie reconstruit și vom relua zborurile. Merită efortul.”

Sursă video: X/ @leesteapleton

Undele de șoc provocate de explozie au fost resimțite de-a lungul porțiunii de coastă a Floridei de la Oceanul Atlantic, cunoscută sub numele de „Coasta Spațială”, iar locuitorii din Carolina de Sud, aflați la sute de kilometri mai la nord, au declarat că au văzut o strălucire pe cer.

