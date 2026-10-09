Trump anunță planul SUA pentru o bază permanentă pe Lună. NASA pregătește o bază lunară nucleară. Când ar putea fi trimise primele misiuni cu echipaj

Casa Albă anunță că SUA vor stabili o prezență permanentă pe Lună. NASA pregătește construirea unei baze lunare alimentate cu energie nucleară, unde astronauții ar putea locui și lucra luni la rând. Primele misiuni cu echipaj sunt vizate pentru 2028.

Statele Unite pregătesc o nouă etapă a explorării spațiale, care ar putea transforma Luna dintr-o destinație pentru expediții științifice într-un loc în care oamenii să trăiască și să lucreze permanent. Administrația președintelui Donald Trump a prezentat un proiect ambițios, care presupune construirea unei baze lunare, dezvoltarea unor sisteme de energie nucleară și pregătirea viitoarelor misiuni către Marte, potrivit Express.co.uk.

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„America va stabili o prezență permanentă pe Lună”, a transmis Casa Albă într-un mesaj publicat pe Facebook.

Anunțul vine după ce NASA și Departamentul Energiei al SUA au convenit să colaboreze pentru dezvoltarea tehnologiilor nucleare destinate explorării spațiului. Unul dintre proiectele centrale este Lunar-1, un reactor de fisiune conceput pentru a furniza electricitate viitoarei infrastructuri lunare.

Spre deosebire de panourile solare, care depind de expunerea la lumina Soarelui, un reactor nuclear ar putea asigura alimentarea continuă a echipamentelor, inclusiv în timpul perioadelor prelungite de întuneric sau în regiunile permanent umbrite ale Lunii.

Viitorul avanpost american ar urma să fie amplasat în apropierea Polului Sud lunar, o regiune de interes pentru cercetători datorită posibilității existenței unor importante rezerve de apă înghețată.

NASA pregătește construirea bazei lunare în trei etape

Planul agenției spațiale americane este organizat în trei faze, fiecare destinată dezvoltării infrastructurii necesare pentru ca astronauții să poată desfășura activități pe Lună fără să depindă exclusiv de proviziile transportate de pe Pământ.

Prima etapă presupune intensificarea misiunilor robotizate, prin trimiterea unor rovere, instrumente științifice și echipamente experimentale. Acestea vor testa tehnologii pentru producerea energiei, comunicații, navigație și deplasarea pe suprafața lunară.

NASA intenționează să accelereze acest proces începând din 2027, având în vedere până la 30 de aterizări robotizate. Misiunile ar putea transporta inclusiv drone și vehicule specializate pentru explorarea terenului.

În paralel, administrația americană urmărește trimiterea astronauților pe Lună până la sfârșitul anului 2028.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat anterior că agenția își propune să revină pe suprafața lunară înainte de încheierea mandatului președintelui Trump și să dezvolte o „prezență durabilă”.

Primele habitate permanente, din 2032

A doua fază a programului va introduce infrastructura necesară pentru misiuni umane repetate. Vor fi instalate primele facilități semi-locuibile, sisteme logistice și echipamente care să permită aprovizionarea și desfășurarea activităților științifice.

NASA urmărește ca, odată cu maturizarea programului, astronauții să poată efectua aterizări pe Lună aproximativ o dată la șase luni.

Etapa decisivă este programată să înceapă în 2032, când agenția intenționează să asambleze primele componente ale unui avanpost permanent. Acesta ar urma să includă habitate pentru echipaje, vehicule de transport, sisteme de alimentare cu energie și instalații necesare cercetării și întreținerii infrastructurii.

Proiectul va beneficia și de contribuțiile unor parteneri internaționali. Agenția spațială japoneză JAXA este așteptată să furnizeze un rover presurizat, care să le permită astronauților să exploreze regiuni îndepărtate fără să poarte permanent costume spațiale.

Agenția Spațială Italiană ar urma să contribuie cu module de locuire, în timp ce Agenția Spațială Canadiană pregătește un vehicul utilitar lunar, destinat transportului echipamentelor și sprijinirii operațiunilor de la suprafață.

Termperaturi extreme pe Lună Următoarea destinație este Marte

Transformarea acestui proiect în realitate presupune depășirea unor dificultăți tehnologice și logistice fără precedent pentru o așezare umană dincolo de Pământ.

În apropierea Polului Sud lunar, temperaturile pot coborî până la aproximativ minus 203 grade Celsius și pot depăși 54 de grade Celsius în zonele expuse Soarelui. Aceste variații extreme impun construirea unor habitate capabile să protejeze astronauții și echipamentele.

La acestea se adaugă radiațiile cosmice, lipsa atmosferei și dificultatea transportării materialelor de construcție de pe Pământ.

NASA analizează posibilitatea utilizării resurselor disponibile pe Lună pentru reducerea dependenței de aprovizionarea terestră.

Apa înghețată, dacă va putea fi extrasă și procesată în condiții eficiente, ar putea fi folosită pentru consum, producerea oxigenului și obținerea combustibilului necesar unor viitoare misiuni spațiale.

De asemenea, cercetătorii studiază posibilitatea transformării regolitului lunar, stratul de praf și fragmente de rocă de la suprafață, în materiale utilizabile pentru construirea unor structuri de protecție.

Carlos García-Galán, managerul programului NASA Moon Base, a explicat că obiectivul agenției depășește simpla revenire a oamenilor pe Lună.

„Obiectivul nostru este să creăm infrastructura care să permită oamenilor să activeze pe suprafața Lunii în mod permanent și să nu renunțăm la acest obiectiv. Vrem să creăm o infrastructură care să permită o prezență umană susținută, astfel încât să putem continua să explorăm, să învățăm și apoi să facem următorul pas către Marte”, a declarat Carlos García-Galán, managerul programului NASA Moon Base.

Potrivit planurilor prezentate, primele habitate ar urma să permită șederi de până la 30 de zile consecutive. Ulterior, NASA intenționează să treacă la rotații ale echipajelor de două ori pe an, înainte de atingerea obiectivului unei prezențe umane continue.

Experiența acumulată în exploatarea bazei lunare ar urma să fie folosită pentru dezvoltarea tehnologiilor necesare călătoriilor interplanetare, inclusiv sistemelor de susținere a vieții, producerii energiei și utilizării resurselor extraterestre.