Bolojan și Nazare s-au întâlnit cu cea mai mare agenție de rating din lume. Ce au discutat despre reforma administrativă

27 ian. 2026, 13:26, Economic
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au avut, marți, o întâlnire de lucru cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României, transmite Economedia. Fitch a avertizat că România are nevoie de progrese mai mari în reducere deficitului bugetar în contextul în care agenția urmează să actualizeze din nou ratingul țării noastre pe 13 febuarie. 

La întrevederea cu reprezentanți Fitch a participat și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu. Conform Guvernului, discuțiile au vizat principalele măsuri de politică fiscal-bugetară aflate în implementare, evoluția finanțelor publice și perspectivele macroeconomice, dar și modul în care aceastea susțin stabilitatea economică a României și predictibilitatea necesară mediului investițional.

„Premierul a prezentat direcțiile asumate de Guvern pentru consolidarea fiscală, cu accent pe controlul cheltuielilor publice, creșterea eficienței utilizării resurselor bugetare și menținerea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice, în concordanță cu angajamentele asumate. Totodată, a fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce privește politicile economice și fiscale pe termen mediu, orientată spre întărirea stabilității macroeconomice și consolidarea încrederii investitorilor în economia României”, au transmis reprezentanții Executivului.

Fitch este de părere că România se confruntă în continuare cu riscuri legate de creșterea economică slabă și creșterea datoriei publice. Reprezentații agenției sunt conștienți că România a aprobat o serie de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar la 6,5% din PIB în 2026 dar, directorul Fitch crede că va fi nevoie de mai multe reforme pentru ca țara noastră să atingă obiectivul cheie de stabilizare a datoriei publice.

