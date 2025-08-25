Prima pagină » Actualitate » Netanyahu deplânge moartea a cinci jurnaliști, în atacurile israeliene asupra unui spital din Fâșia Gaza: „Israelul regretă profund tragicul accident”

25 aug. 2025, 21:34, Actualitate
sursa foto: Hepta

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, a deplâns luni un accident tragic” după moartea a cinci jurnaliști, dintre care mulți lucrau pentru instituții media internaționale, în urma atacurilor israeliene asupra unui spital din sudul șiei Gaza, soldate cu un total de 20 de morți, notează AFP, citată de agerpres.

Israelul regretă profund accidentul tragic de astăzi de la spitalul Nasser” din Khan Yunis, a transmis Netanyahu, citat într-un comunicat în limba engleză, asigurând Israelul apreciază munca jurnaliştilor, precum şi a personalului medical şi a tuturor civililor”.

Autorităţile militare desfăşoară o anchetă amănunţită. Războiul nostru este împotriva teroriştilor Hamas. Obiectivele noastre legitime sunt învingem Hamas şi ne aducem ostaticii acasă”, a mai adăugat prim-ministrul israelian.

Peste 240 de jurnaliști au fost uciși din octombrie 2023 și până în prezent, inclusiv cinci jurnaliști acum două săptămâni, potrivit grupului pentru drepturile omului Amnesty International, ceea ce face ca acesta să fie cel mai sângeros conflict pentru reporteri din istoria modernă.

