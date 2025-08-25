Prima pagină » Știri externe » Oficial israelian: Netanyahu ar trebui să accepte un acord privind eliberarea ostaticilor / Zeci de morți după un atac asupra unui spital în Gaza

Andrei Văcaru
25 aug. 2025, 16:57, Știri externe
Șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Israelului, Eyal Zamir, a declarat că există o „înțelegere pe masă” referitoare la ostaticii israelieni rămași în Fâșia Gaza.

Oficialul ar fi declarat că Armata israeliană a creat condițiile pentru o astfel de înțelegere, iar aceasta se află acum în mâinile prim-ministrului Benjamin Netanyahu, relatează Channel 13 News, citat de BBC.

Cabinetul de securitate al Israelului ar urma să discute marți cea mai recentă propunere în acest sens, avansată de mediatorii regionali, pe care Hamas a acceptat-o ​​acum o săptămână, amintește sursa citată.

Aceasta urmează demonstrațiilor din Israel de la începutul acestei luni, când sute de mii de oameni s-au adunat la Tel Aviv, cerând încetarea războiului din Gaza și un acord pentru a asigura eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas.

Șeful Armatei s-a referit la propunere negociată anterior de trimisul special al SUA Steve Witkoff, care prevede o încetare a focului de 60 de zile, în timpul căreia zece ostatici vor fi eliberați în schimbul unor deținuți palestinieni.

„Armata a creat condițiile pentru un acord de eliberare a ostaticilor, acum este în mâinile lui Netanyahu”, a adăugat Zamir.

El și-a reiterat preocuparea că planul de cucerire a orașului Gaza ar pune în pericol viețile ultimilor 20 de ostatici despre care se crede că mai trăiesc, deoarece se crede că unii dintre aceștia sunt ținuți în oraș. Eyal Zamir a avertizat că militanții din gruparea islamistă Hamas i-ar putea ucide pe ostatici sau „să se sinucidă alături de ei”.

Israelul a lansat un nou atac de amploare în Fâșia Gaza

Potrivit Times of Israel, Zamir, a ordonat o anchetă cu privire la atacul din această dimineață asupra Spitalului Nasser din Khan Younis, sudul Gazei.

Armata a confirmat că trupele sale au efectuat un atac în zonă, care, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a ucis 20 de persoane. Potrivit primelor informații, se pare că patru jurnaliști se numără printre morți.

„Armata regretă orice vătămare adusă civililor neimplicați și nu îndreaptă în niciun fel atacuri asupra jurnaliștilor”, a transmis Armata.

Sursa foto: Profimedia

