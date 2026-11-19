Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns joi la Berlin, unde participă la summitul Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, desfăşurat sub mottoul „Uniţi pentru pace în Ucraina şi securitate europeană”.

Şeful statului a fost întâmpinat la sosire de gazda principală a evenimentului, cancelarul german Friedrich Merz, care a organizat reuniunea alături de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi premierul britanic Andy Burnham.

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La Coaliția de Voință de la Berlin participă peste 20 de șefi de stat și guvern, între aceștia fiind președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar din partea organizațiilor internaționale, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Din partea Statelor Unite ale Americii sunt prezenți la reuniune emisarii președintelui american Donald Trump pentru soluționarea negociată a războiului din Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Inițiativa Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace. Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace și să se împiedice o nouă agresiune.

Sursa foto: X / Bundeskanzler Friedrich Merz